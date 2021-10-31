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Лавров назвал позитивными результаты прошедшего в Риме саммита G20

Большинство участников переговоров уверены, что "Группа двадцати" должна подавать пример в поиске коллективных решений для обеспечения баланса интересов, уточнил дипломат.

31 октября, 13:36
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/MID_RF/status/1454459313997631490/photo/2" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МИД России</a></p>

Фото © Twitter / МИД России

Главным выводом прошедшего в Риме саммита "Большой двадцатки" стала невостребованность попыток продвигать односторонние подходы в международных отношениях, его итоги очень позитивные. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Главный вывод, который можно сделать из работы этого саммита — не только лидеров, но и экспертов, которые согласовали развёрнутую многостраничную декларацию, заключается в том, что попытки продвигать односторонние подходы оказались невостребованными", — сказал дипломат журналистам.

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Лавров уточнил, что подавляющее большинство участников уверены в том, что "Группа двадцати" должна подавать пример в поиске коллективных решений для обеспечения баланса интересов. В целом же итоги саммита можно назвать очень позитивными, уточнил дипломат.

Напомним, по итогам саммита страны G20 приняли несколько решений. В частности, они призвали к ограничению потепления не более чем на 1,5 градуса, признали необходимость достижения нулевых выбросов к середине века, договорились обеспечить всеобщий доступ к вакцинам против ковида, а также поддерживать восстановление сферы туризма.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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