Лавров назвал позитивными результаты прошедшего в Риме саммита G20

Главным выводом прошедшего в Риме саммита "Большой двадцатки" стала невостребованность попыток продвигать односторонние подходы в международных отношениях, его итоги очень позитивные. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Главный вывод, который можно сделать из работы этого саммита — не только лидеров, но и экспертов, которые согласовали развёрнутую многостраничную декларацию, заключается в том, что попытки продвигать односторонние подходы оказались невостребованными", — сказал дипломат журналистам.