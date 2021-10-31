Лавров заявил о нежелании НАТО взаимодействовать с Россией

России неизвестно о планах НАТО наладить контакты с Москвой, альянс не желает никакого взаимодействия. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"У нас нет никакой информации о том, что собирается делать НАТО. Мы опираемся на факты, а факты таковы, что НАТО никакого взаимодействия с нами не желает", — ответил глава МИД РФ на вопрос о том, появились ли сигналы со стороны альянса о необходимости налаживания диалога с Москвой.

По словам Лаврова, НАТО, ещё в период работы совета с Россией, желало только "учить нас жизни", а весь интерес представителей альянса заключался в "нагнетании пропаганды и оказании давления" на РФ.