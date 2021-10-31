Лавров заявил о нежелании НАТО взаимодействовать с Россией
Министр иностранных дел РФ подчеркнул, что Москва опирается на факты, а информации о том, что собирается делать альянс, пока нет.
Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ
России неизвестно о планах НАТО наладить контакты с Москвой, альянс не желает никакого взаимодействия. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"У нас нет никакой информации о том, что собирается делать НАТО. Мы опираемся на факты, а факты таковы, что НАТО никакого взаимодействия с нами не желает", — ответил глава МИД РФ на вопрос о том, появились ли сигналы со стороны альянса о необходимости налаживания диалога с Москвой.
По словам Лаврова, НАТО, ещё в период работы совета с Россией, желало только "учить нас жизни", а весь интерес представителей альянса заключался в "нагнетании пропаганды и оказании давления" на РФ.
Напомним, глава МИД РФ Сергей Лавров объявил, что Россия с 1 ноября приостанавливает работу постпредства при НАТО. Кроме того, прекращается также и деятельность Информационного бюро НАТО в Москве. Такой шаг был сделан в ответ на решение Североатлантического альянса отозвать аккредитацию у восьми сотрудников российского представительства. Министр иностранных дел заметил, что Россия не собирается делать вид, что перемены в отношениях с альянсом возможны.
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