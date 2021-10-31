Страны G20 договорились искоренять нищету
Лидеры государств отметили, что будут применены политические подходы для содействия социальному диалогу и обеспечения большей соцсправедливости.
Фото © ТАСС / ANSA via ZUMA Press
Страны "Большой двадцатки" планируют укреплять свои системы социальной защиты для сокращения неравенства и искоренения нищеты. Об этом говорится в декларации, распространённой по итогам состоявшегося в Риме саммита G20.
"С целью сократить неравенство, искоренить бедность, поддержать перемещение и реинтеграцию работников на рынках труда, а также в целях содействия инклюзивному и устойчивому росту мы будем укреплять системы социальной защиты", — сообщается в документе.
Лидеры государств отметили, что будут применены политические подходы для содействия социальному диалогу и обеспечения большей социальной справедливости, безопасных и здоровых условий труда, а также всех достойной работой.
Ранее Лайф рассказывал, что министры стран G20 договорились создать рабочую группу для борьбы с пандемиями. При этом в неё смогут войти не только члены "Большой двадцатки" из сферы финансов и здравоохранения, но и представители международных организаций.
Комментариев: 0