Лаврову удалось пообщаться с Байденом за обедом на саммите G20
При этом подробностей прошедшего разговора российский дипломат не раскрыл.
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что накануне пообщался с президентом США Джо Байденом в ходе саммита "Большой двадцатки".
"Вчера за обедом нам удалось пообщаться с президентом Байденом", — сказал Лавров журналистам, не уточнив подробности беседы.
При этом дипломат заметил, что встретиться с госсекретарём Соединённых Штатов Энтони Блинкеном не смог и вообще не знает, в Риме ли его американский коллега или нет.
Ранее Лайф сообщал, что Лавров назвал позитивными результаты прошедшего в Риме саммита G20. Большинство участников переговоров уверены, что "Группа двадцати" должна подавать пример в поиске коллективных решений для обеспечения баланса интересов, уточнил дипломат.
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