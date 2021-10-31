Лаврову удалось пообщаться с Байденом за обедом на саммите G20

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что накануне пообщался с президентом США Джо Байденом в ходе саммита "Большой двадцатки".

"Вчера за обедом нам удалось пообщаться с президентом Байденом", — сказал Лавров журналистам, не уточнив подробности беседы.

При этом дипломат заметил, что встретиться с госсекретарём Соединённых Штатов Энтони Блинкеном не смог и вообще не знает, в Риме ли его американский коллега или нет.