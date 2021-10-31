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Лаврову удалось пообщаться с Байденом за обедом на саммите G20

При этом подробностей прошедшего разговора российский дипломат не раскрыл.

31 октября, 13:43
<p>Фото © МИД РФ</p>

Фото © МИД РФ

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что накануне пообщался с президентом США Джо Байденом в ходе саммита "Большой двадцатки".

"Вчера за обедом нам удалось пообщаться с президентом Байденом", — сказал Лавров журналистам, не уточнив подробности беседы.

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При этом дипломат заметил, что встретиться с госсекретарём Соединённых Штатов Энтони Блинкеном не смог и вообще не знает, в Риме ли его американский коллега или нет.

Ранее Лайф сообщал, что Лавров назвал позитивными результаты прошедшего в Риме саммита G20. Большинство участников переговоров уверены, что "Группа двадцати" должна подавать пример в поиске коллективных решений для обеспечения баланса интересов, уточнил дипломат.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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