В Анталье перевернулся автобус с российскими туристами, девять человек пострадали

В населённом пункте Серик турецкой провинции Анталья водитель автобуса, перевозившего 12 российских туристов, не справился с управлением. В результате транспортное средство выскочило на встречку и перевернулось, в ДТП пострадало девять человек. Об этом сообщили в Генеральном консульстве России.

"По предварительным данным, предоставленным дорожной полицией, водитель автобуса не справился с управлением, пересёк разделительную линию и, выскочив на встречную полосу, перевернулся", — говорится в сообщении дипмиссии в "Фейсбуке".

Пострадавшие с травмами различной степени тяжести госпитализированы, им оказывается экстренная помощь. Отмечается, что "состояние троих россиян, включая двух несовершеннолетних детей, оценивается как средней тяжести". Они находятся под наблюдением врачей. Сотрудники правоохранительных органов задержали водителя автобуса до выяснения обстоятельств.

Также отмечается, что дипломаты находятся в контакте с управлением безопасности, представителями медучреждений, туроператором и страховой компанией.