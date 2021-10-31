В Пентагоне продолжают следить за ситуацией на границе России и Украины

В Пентагоне продолжают следить за обстановкой на российско-украинской границе. Об этом сообщил официальный представитель американского военного ведомства подполковник Антон Семелрота, комментируя статью газеты The Washington Post о некоем наращивании российских сил у границы с Украиной.

"Мы продолжаем следить за ситуацией в регионе, но пока не можем сообщить ничего дополнительно", — цитирует ТАСС его слова.

Как ранее писал Лайф, по версии американского издания, "возобновление наращивания численности российских войск" рядом с украинской границей вызвало беспокойство у некоторых официальных лиц в США и Европе. При этом в материале не уточняется, о каких европейских странах идёт речь. Как отмечается, замечать некие перемещения военных сил России начали в последние недели — после того как в середине сентября были завершены совместные с Белоруссией масштабные учения "Запад-2021".