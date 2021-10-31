В Пентагоне продолжают следить за ситуацией на границе России и Украины
Комментарий представителя американского военного ведомства прозвучал на фоне сообщений газеты The Washington Post о некоем наращивании российских сил у границы с Незалежной.
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В Пентагоне продолжают следить за обстановкой на российско-украинской границе. Об этом сообщил официальный представитель американского военного ведомства подполковник Антон Семелрота, комментируя статью газеты The Washington Post о некоем наращивании российских сил у границы с Украиной.
"Мы продолжаем следить за ситуацией в регионе, но пока не можем сообщить ничего дополнительно", — цитирует ТАСС его слова.
Как ранее писал Лайф, по версии американского издания, "возобновление наращивания численности российских войск" рядом с украинской границей вызвало беспокойство у некоторых официальных лиц в США и Европе. При этом в материале не уточняется, о каких европейских странах идёт речь. Как отмечается, замечать некие перемещения военных сил России начали в последние недели — после того как в середине сентября были завершены совместные с Белоруссией масштабные учения "Запад-2021".
Напомним, что подобные же заявления Запада звучали в апреле. Тогда глава ЦРУ Уильям Бёрнс заявил, что Россия якобы может вторгнуться на территорию Украины. А власти США, Франции, Германии, Италии и Великобритании призвали РФ "снизить напряжённость" вокруг Незалежной. В НАТО оценивали вероятность того, что Россия "нападёт" на Украину, как низкую или среднюю. В Москве же на это отвечали, что перемещение Россией войск на своей территории — внутреннее дело государства.
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