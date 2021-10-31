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Скончался первый исполнитель песни "Радовать" Геннадий Бойко

Причина смерти артиста не называется, однако известно, что в последние годы он страдал от стеноза и практически не выходил из дома.

31 октября, 14:58
<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/club7774588" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Народный артист России Геннадий Бойко</a></p>

Фото © VK / Народный артист России Геннадий Бойко

В возрасте 86 лет умер народный артист России, певец Геннадий Бойко. Об этом сообщил Комитет по культуре Санкт-Петербурга.

Причины ухода артиста не называются, однако в последние годы он страдал от стеноза — хронического заболевания, из-за которого сужается просвет артерий. С 2018 года Бойко не давал концертов и не выходил из дома.

"Вся жизнь Геннадия Бойко была посвящена искусству. Его по праву называли натурой, щедро одарённой от природы, тонко чувствующим художником, настоящим творцом", — сказано в релизе.

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Экс-глава Пушкинского дома скончался в Санкт-Петербурге

Отмечается, что для культурного сообщества Бойко навсегда останется человеком яркого таланта и высочайшего профессионального мастерства.

Геннадий Бойко родился 24 января 1935 года. Активно выступал на эстраде в 60–70-х годах, являлся первым исполнителем знаменитой песни Анатолия Днепрова "Радовать". Долгое время был солистом Ленинградского государственного мюзик-холла, а также возглавлял петербургское отделение Творческого союза работников культуры и искусства.

Ранее Лайф сообщал о смерти актёра из драмы "Холодное лето пятьдесят третьего..." Алексея Колесника. Заслуженный артист Украины известен также по ролям в картинах "Как закалялась сталь" и "Баллада о доблестном рыцаре Айвенго".

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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