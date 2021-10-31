Скончался первый исполнитель песни "Радовать" Геннадий Бойко

В возрасте 86 лет умер народный артист России, певец Геннадий Бойко. Об этом сообщил Комитет по культуре Санкт-Петербурга.

Причины ухода артиста не называются, однако в последние годы он страдал от стеноза — хронического заболевания, из-за которого сужается просвет артерий. С 2018 года Бойко не давал концертов и не выходил из дома.

"Вся жизнь Геннадия Бойко была посвящена искусству. Его по праву называли натурой, щедро одарённой от природы, тонко чувствующим художником, настоящим творцом", — сказано в релизе.

Отмечается, что для культурного сообщества Бойко навсегда останется человеком яркого таланта и высочайшего профессионального мастерства.

Геннадий Бойко родился 24 января 1935 года. Активно выступал на эстраде в 60–70-х годах, являлся первым исполнителем знаменитой песни Анатолия Днепрова "Радовать". Долгое время был солистом Ленинградского государственного мюзик-холла, а также возглавлял петербургское отделение Творческого союза работников культуры и искусства.