Если президент Украины Владимир Зеленский публично признается в своих "грехах" и уйдёт с должности, то сможет спасти Незалежную от "нападок России". Такое заявление в статье для издания "Украинская правда" сделал бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко.

"Энергетическая катастрофа непутёвого правительства Зеленского, международная апатия из-за неадекватной внешней политики, помноженные на постоянную ложь Зеленского и его моносброда", — перечислил он "грехи" лидера Украины.

Луценко также считает, что для властей России гораздо выгоднее, когда должность президента Украины занимает "слабый" лидер с небезупречной репутацией. Тогда Москва сможет использовать детали его биографии в качестве политического рычага. Кроме того, по мнению автора статьи, "офшорный скандал скоро получит новую серию о новых выведенных от налогообложения миллионах" и в результате подорвёт поддержку Зеленского на Западе.

"Для Украины из этой ситуации есть один выход: вся правда из уст Зеленского о его офшорах, его роли в "Вагнергейте" и о других его грехах. Правда добьёт его рейтинг. Но спасёт страну от шантажа Путина", — написал Луценко, отметив, что нельзя шантажировать человека, который признался во всём и извинился.

Он также добавил, что из-за этой "правды" на Украине пройдут досрочные выборы в Верховную раду, а потом создастся новое правительство, "подотчётное парламенту", чтобы "защитить строительство страны через кровь, слёзы и пот".