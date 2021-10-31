НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Россия готова к любым угрозам в Чёрном море, заявил Лавров

Однако Москва выступает за продвижение мирного сотрудничества, а не проектов, основанных на конфронтации.

31 октября, 14:05
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CVbKlxfBVvP/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">s.v.lavrov</a></p>

Фото © Instagram / s.v.lavrov

Россия способна обеспечить безопасность в Чёрном море. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров на "полях" саммита стран "Группы двадцати" (G20).

"Мы к любым угрозам готовы. Для нас не существует каких-либо проблем надёжно обеспечить безопасность российской территории и безопасность на Чёрном море. Но мы всегда за то, чтобы продвигать проекты сотрудничества, а не проекты, которые основаны на конфронтации", — сказал министр.

Однако, по словам Сергея Лаврова, демонстрация флага Военно-морских сил США в Чёрном море и заход боевых кораблей "не добавляют стабильности" ситуации в мире. "Американцы активно пытаются подталкивать прибрежные черноморские страны, которые входят в НАТО, к проведению такой конфронтационной политики", добавил глава МИД России.

Американский ракетный эсминец "Портер" зашёл в Чёрное море

Американский ракетный эсминец "Портер" зашёл в Чёрное море

Ранее СМИ распространили информацию, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган собрался взять под контроль половину Чёрного моря. Отмечается, что у него большие амбиции по усилению позиций республики на мировой арене.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1