Россия готова к любым угрозам в Чёрном море, заявил Лавров
Однако Москва выступает за продвижение мирного сотрудничества, а не проектов, основанных на конфронтации.
Фото © Instagram / s.v.lavrov
Россия способна обеспечить безопасность в Чёрном море. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров на "полях" саммита стран "Группы двадцати" (G20).
"Мы к любым угрозам готовы. Для нас не существует каких-либо проблем надёжно обеспечить безопасность российской территории и безопасность на Чёрном море. Но мы всегда за то, чтобы продвигать проекты сотрудничества, а не проекты, которые основаны на конфронтации", — сказал министр.
Однако, по словам Сергея Лаврова, демонстрация флага Военно-морских сил США в Чёрном море и заход боевых кораблей "не добавляют стабильности" ситуации в мире. "Американцы активно пытаются подталкивать прибрежные черноморские страны, которые входят в НАТО, к проведению такой конфронтационной политики", добавил глава МИД России.
Ранее СМИ распространили информацию, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган собрался взять под контроль половину Чёрного моря. Отмечается, что у него большие амбиции по усилению позиций республики на мировой арене.
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