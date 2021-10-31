Лавров назвал условие возвращения к ядерной сделке
По словам министра, если кто-то отступил от договорённостей, то необходимо добиваться возвращения к их полному соблюдению в том виде, в котором они были одобрены Совбезом ООН в 2015 году.
Сергей Лавров. Фото © Kremlin.ru
Россия поддерживает возобновление переговоров по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной сделке только в его изначальном виде. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на полях саммита "Большой двадцатки" (G20).
"Если контакты активизируются, видимо, стороны хотят прийти к возобновлению договорённости. Она может быть возобновлена исключительно в том самом виде, в котором она была одобрена Советом Безопасности ООН в 2015 году", — сказал дипломат журналистам.
Министр подчеркнул, что любые добавления или изъятия неприемлемы для Ирана и Россия полностью поддерживает эту позицию. По словам Лаврова, если кто-то отступил от договорённости по иранской сделке, то необходимо добиваться возвращения к её полному соблюдению.
СВПД — соглашение между Ираном и рядом государств по иранской ядерной программе. Согласно ему республика должна допустить мониторинг специалистов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) за ядерными объектами, а Запад — снять введённые ранее санкции.
Напомним, что ещё в 2019 году Иран объявил о частичном прекращении обязательств по ядерной сделке в связи с выходом из соглашения США. Этот шаг подразумевал обогащение урана выше 20%, который считается оружейным. Тогдашний президент США Дональд Трамп назвал решение Ирана плохим шагом. Новый американский лидер Джо Байден продлил ещё на год санкции в отношении Ирана. Он отверг идею снятия ограничений для возвращения страны за стол переговоров по ядерной сделке.
Комментариев: 0