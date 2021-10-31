Лавров назвал условие возвращения к ядерной сделке

Россия поддерживает возобновление переговоров по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной сделке только в его изначальном виде. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на полях саммита "Большой двадцатки" (G20).

"Если контакты активизируются, видимо, стороны хотят прийти к возобновлению договорённости. Она может быть возобновлена исключительно в том самом виде, в котором она была одобрена Советом Безопасности ООН в 2015 году", — сказал дипломат журналистам.

Министр подчеркнул, что любые добавления или изъятия неприемлемы для Ирана и Россия полностью поддерживает эту позицию. По словам Лаврова, если кто-то отступил от договорённости по иранской сделке, то необходимо добиваться возвращения к её полному соблюдению.