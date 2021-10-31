Депутат Хамзаев намерен помочь томичу, пробравшемуся в красную зону ради ухода за бабушкой
По словам парламентария, произошедшее требует прокурорской проверки. Он отметил, что уже подготовил соответствующий запрос на имя главы ведомства и взял ситуацию под контроль.
Фото © ТАСС / Николай Галкин
Депутат Госдумы от "Единой России" Бийсултан Хамзаев заявил о готовности оказать всю необходимую помощь жителю Томска, который пробрался в красную зону ковидной больницы, чтобы ухаживать за бабушкой. Об этом парламентарий написал в своём телеграм-канале.
"Понимаю, что из-за пандемии поток пациентов и нагрузка на медиков увеличивались в разы, однако это не должно отменять качества медицинской помощи в целом. Сергею, внуку погибшей, готовы оказать всю необходимую юридическую и иную помощь", — отметил депутат.
В беседе с телеканалом "360" Хамзаев добавил, что взял ситуацию под личный контроль "по тем фактам, которые уже есть в СМИ", и тем, которые приводит томич по поводу содержания пациентки. Парламентарий подчеркнул, что задача — разобраться в данном вопросе, в частности с угрозами, которые поступают внуку умершей пенсионерки.
Хамзаев отметил, что ситуация требует прокурорской проверки, он уже подготовил соответствующее обращение на имя главы ведомства.
"Любую необходимую ему (томичу. — Прим. Лайфа) помощь окажем. Сейчас уже находимся в стадии выстраивания коммуникации с ним", — заключил депутат.
Напомним, внук под видом врача прошёл в ковидный госпиталь в Томске и снял на видео, в каких условиях находится его бабушка. В администрации региона пообещали провести проверку больницы. Накануне, 30 октября, пожилая женщина умерла — ей стало плохо утром, после чего её перевели в реанимацию, но действия врачей не помогли.
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