Депутат Хамзаев намерен помочь томичу, пробравшемуся в красную зону ради ухода за бабушкой

Депутат Госдумы от "Единой России" Бийсултан Хамзаев заявил о готовности оказать всю необходимую помощь жителю Томска, который пробрался в красную зону ковидной больницы, чтобы ухаживать за бабушкой. Об этом парламентарий написал в своём телеграм-канале.

"Понимаю, что из-за пандемии поток пациентов и нагрузка на медиков увеличивались в разы, однако это не должно отменять качества медицинской помощи в целом. Сергею, внуку погибшей, готовы оказать всю необходимую юридическую и иную помощь", — отметил депутат.

В беседе с телеканалом "360" Хамзаев добавил, что взял ситуацию под личный контроль "по тем фактам, которые уже есть в СМИ", и тем, которые приводит томич по поводу содержания пациентки. Парламентарий подчеркнул, что задача — разобраться в данном вопросе, в частности с угрозами, которые поступают внуку умершей пенсионерки.

Хамзаев отметил, что ситуация требует прокурорской проверки, он уже подготовил соответствующее обращение на имя главы ведомства.

"Любую необходимую ему (томичу. — Прим. Лайфа) помощь окажем. Сейчас уже находимся в стадии выстраивания коммуникации с ним", — заключил депутат.