НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Бузова высмеяла решение гендиректора МХАТа отменить спектакль с её участием

Звезда пожелала театру всегда иметь продажи, подобные тем, что были на постановку с её участием. Тираду певица сопроводила скриншотом с надписью о том, что все билеты уже закончились.

31 октября, 14:10
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CUA4nGrMAcoo5d-cEZbhERgDeYiX6Odi4iB3pc0/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">buzova86</a></p>

Фото © Instagram / buzova86

Российская певица, телеведущая Ольга Бузова прокомментировала решение МХАТа отменить показ спектакля "Чудесный грузин" с её участием. В сториз "Инстаграма" она опубликовала скриншот с сайта театра, где написано, что все билеты на это событие уже раскуплены.

"Желаю вам всегда таких продаж на все ваши постановки, как были на спектакле с моим участием", — написала Бузова, также отметив нового гендиректора театра Владимира Кехмана, который и принял решение.

Фото © Instagram / buzova86

Фото © Instagram / buzova86

"Не Диана Вишнёва и не Оксимирон. Она — всё вместе": Худрук МХАТа рассказал о месте Бузовой в пьесе про молодого Сталина

"Не Диана Вишнёва и не Оксимирон. Она — всё вместе": Худрук МХАТа рассказал о месте Бузовой в пьесе про молодого Сталина

Напомним, что МХАТ имени Горького сообщил об отмене спектакля 2 ноября с участием Бузовой, объяснив это решение плохими продажами билетов в период карантинных ограничений. При этом из репертуара его убирать не станут, а лишь перенесут показ на неопределённый срок.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1