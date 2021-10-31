Бузова высмеяла решение гендиректора МХАТа отменить спектакль с её участием

Российская певица, телеведущая Ольга Бузова прокомментировала решение МХАТа отменить показ спектакля "Чудесный грузин" с её участием. В сториз "Инстаграма" она опубликовала скриншот с сайта театра, где написано, что все билеты на это событие уже раскуплены.

"Желаю вам всегда таких продаж на все ваши постановки, как были на спектакле с моим участием", — написала Бузова, также отметив нового гендиректора театра Владимира Кехмана, который и принял решение.

Фото © Instagram / buzova86