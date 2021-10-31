Бузова высмеяла решение гендиректора МХАТа отменить спектакль с её участием
Звезда пожелала театру всегда иметь продажи, подобные тем, что были на постановку с её участием. Тираду певица сопроводила скриншотом с надписью о том, что все билеты уже закончились.
Российская певица, телеведущая Ольга Бузова прокомментировала решение МХАТа отменить показ спектакля "Чудесный грузин" с её участием. В сториз "Инстаграма" она опубликовала скриншот с сайта театра, где написано, что все билеты на это событие уже раскуплены.
"Желаю вам всегда таких продаж на все ваши постановки, как были на спектакле с моим участием", — написала Бузова, также отметив нового гендиректора театра Владимира Кехмана, который и принял решение.
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Напомним, что МХАТ имени Горького сообщил об отмене спектакля 2 ноября с участием Бузовой, объяснив это решение плохими продажами билетов в период карантинных ограничений. При этом из репертуара его убирать не станут, а лишь перенесут показ на неопределённый срок.
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