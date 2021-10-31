Была непогода: Егерь усомнился в версии пойманного с тушей лося депутата Рашкина о ночной прогулке
По словам работника лесного хозяйства, убитое животное было самкой. Весной 2022 года она могла бы принести потомство, а уже через несколько лет появилось бы целое стадо.
Скриншот © Telegram / RT
Егерь усомнился в том, что депутат Рашкин нашёл тушу лося во время прогулки. Видео © Telegram / RT
Погода в ночь, когда депутата Госдумы Валерия Рашкина поймали с тушей лося в багажнике, была плохой, шёл то снег, то дождь, поэтому вряд ли кто-то решился бы выйти на прогулку в это время. Об этом рассказал егерь, который участвовал в задержании парламентария, в беседе с RT.
"Какая тут гулянка. В ту ночь была очень нехорошая погода: шёл то снег, то дождь, ветер, туман, видимость плохая была. В такую погоду обычно не гуляют", — отметил работник лесного хозяйства.
По его словам, в ту ночь убили лосиху, которая уже весной следующего года могла принести потомство. А уже через пять-шесть лет она бы стала матерью целого стада.
"Мы просто из природы извлекли — и всё. Поэтому у нас количество копытных во многих регионах резко сокращается", — отметил егерь.
Напомним, депутата Госдумы Валерия Рашкина поймали в Саратовской области, когда он ехал за рулём машины, в багажнике которой находилась туша лося. Ориентировочный ущерб от незаконной добычи этого животного составляет от 240 до 400 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело о незаконной охоте. Сам Рашкин утверждает, что нашёл "практически разделанного лося" во время вечерней прогулки в лесу. По словам депутата-коммуниста, он вышел на променад один, а когда наткнулся на тушу животного, то вернулся за товарищем, с которым и был задержан. При этом правоохранители нашли оружие и охотничий билет на имя Рашкина на месте разделки лося под Саратовом.
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