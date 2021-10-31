Егерь усомнился в том, что депутат Рашкин нашёл тушу лося во время прогулки. Видео © Telegram / RT

Погода в ночь, когда депутата Госдумы Валерия Рашкина поймали с тушей лося в багажнике, была плохой, шёл то снег, то дождь, поэтому вряд ли кто-то решился бы выйти на прогулку в это время. Об этом рассказал егерь, который участвовал в задержании парламентария, в беседе с RT.

"Какая тут гулянка. В ту ночь была очень нехорошая погода: шёл то снег, то дождь, ветер, туман, видимость плохая была. В такую погоду обычно не гуляют", — отметил работник лесного хозяйства.

По его словам, в ту ночь убили лосиху, которая уже весной следующего года могла принести потомство. А уже через пять-шесть лет она бы стала матерью целого стада.