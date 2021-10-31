Лайф узнал, от чего умерли постояльцы "дома престарелых" в многоэтажке в Кузбассе

Трое постояльцев частного "дома престарелых", организованного в одной из квартир многоэтажки в Новокузнецке, умерли вследствие почтенного возраста и различных заболеваний — онкологии, сахарного диабета и других. Об этом Лайфу сообщил источник. Отмечается, предварительно, что все смерти были зарегистрированы.

Как нам пояснили, учреждением заведует 47-летняя Наталья В., которая имеет все необходимые документы для того, чтобы ухаживать за людьми. При этом подчёркивается, что женщина не предоставляла пожилым людям медицинскую помощь, а в случае необходимости вызывала скорую.

Лайфу стало известно, что "дом престарелых" был организован в трёхкомнатной квартире, всего в нём находится 11 пациентов, один из которых тяжёлый и не может ходить — его расположили на лоджии, которую переоборудовали в дополнительную комнату. Остальные пенсионеры живут в гостиной (четыре человека) и двух оставшихся помещениях (по три человека). Уточняется, что возраст пожилых людей варьируется от 78 до 90 лет, все они имеют различные заболевания, в частности онкологию, и практически каждый страдает деменцией, не помня даже собственных данных.

Одна из постоялиц, находящаяся в своём уме, отметила, что сиделки и владелица учреждения ни разу не проявляли жестокости к пенсионерам, всегда выполняют любые просьбы, хорошо заботятся и кормят четыре раза в день. Родственники одного из умерших также сообщили, что были довольны предоставляемыми услугами. По их словам, сотрудники "дома престарелых" практически подарили несколько месяцев жизни пенсионеру.