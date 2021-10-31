Лайф узнал, от чего умерли постояльцы "дома престарелых" в многоэтажке в Кузбассе
Как сообщил наш источник, владелица учреждения имеет право на уход за людьми и действовала в рамках закона.
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Трое постояльцев частного "дома престарелых", организованного в одной из квартир многоэтажки в Новокузнецке, умерли вследствие почтенного возраста и различных заболеваний — онкологии, сахарного диабета и других. Об этом Лайфу сообщил источник. Отмечается, предварительно, что все смерти были зарегистрированы.
Как нам пояснили, учреждением заведует 47-летняя Наталья В., которая имеет все необходимые документы для того, чтобы ухаживать за людьми. При этом подчёркивается, что женщина не предоставляла пожилым людям медицинскую помощь, а в случае необходимости вызывала скорую.
Лайфу стало известно, что "дом престарелых" был организован в трёхкомнатной квартире, всего в нём находится 11 пациентов, один из которых тяжёлый и не может ходить — его расположили на лоджии, которую переоборудовали в дополнительную комнату. Остальные пенсионеры живут в гостиной (четыре человека) и двух оставшихся помещениях (по три человека). Уточняется, что возраст пожилых людей варьируется от 78 до 90 лет, все они имеют различные заболевания, в частности онкологию, и практически каждый страдает деменцией, не помня даже собственных данных.
Одна из постоялиц, находящаяся в своём уме, отметила, что сиделки и владелица учреждения ни разу не проявляли жестокости к пенсионерам, всегда выполняют любые просьбы, хорошо заботятся и кормят четыре раза в день. Родственники одного из умерших также сообщили, что были довольны предоставляемыми услугами. По их словам, сотрудники "дома престарелых" практически подарили несколько месяцев жизни пенсионеру.
Напомним, жители многоэтажки в Новокузнецке ранее сообщали, что из дома престарелых, организованного в одной из квартиры, "вывозят трупы". По словам очевидцев, они стали свидетелями шести таких случаев. СУ СК РФ по Кемеровской области проверяет законность нахождения учреждения в многоквартирном доме.
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