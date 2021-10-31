Отец раскрыл подробности смертельного отравления двухлетней дочери алкоголем

Отец двухлетней малышки, которая насмерть отравилась алкоголем в подмосковном Ногинске, рассказал, что утром рокового дня вернулся домой после работы таксистом и обнаружил супругу и дочь спящими, хотя обычно в это время они уже занимались домашними делами. Об этом он рассказал в беседе с kp.ru.

Мужчина утверждает, что попытался разбудить жену и ребёнка, думая, что они заболели, но те никак не реагировали на его действия.

"Я до сих пор не знаю, что произошло. Меня не было дома. Когда я приехал, они лежали на кровати без сознания, я сразу вызвал скорую, и их увезли. Мне так ничего и не объяснили", — сказал мужчина.

В больнице ближе к вечеру малышка умерла, а женщина оставалась в тяжёлом состоянии. Два дня, пока шли следственные действия, врачи возвращали горе-мать в сознание, а когда им это удалось, стало понятно, что пострадавшей не место в обычной больнице. Её срочно перевели в психиатрическую лечебницу. При этом она не смогла дать внятные ответы о том, что произошло с ней и её дочерью.

"Это она виновата, точно не я, меня даже дома не было, я ничего не знал. Я раньше не замечал, чтобы она выпивала. Я не понимаю, как это случилось", — сообщил отец малышки.

Как указывала пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области, в ходе проверки обстоятельств произошедшего стало известно, что семья отрицательно характеризовалась и состояла на учёте в отделе по делам несовершеннолетних (ОДН). По факту смерти двухлетней девочки возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Также следователи возбудили дело по факту возможного халатного отношения должностных лиц органов ОДН к исполнению своих должностных обязанностей, повлёкшего по неосторожности смерть ребёнка.