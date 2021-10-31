В Питере мотоциклист на зебре на полной скорости сбил пешехода, переходившего на красный
От полученных травм мужчина скончался. Водителя байка, отлетевшего в металлическое ограждение, госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.
Скриншот видео © LIFE
Мотоциклист на полной скорости насмерть сбил пешехода, шедшего по зебре на красный сигнал светофора. Видео © LIFE
В Петербурге произошло смертельное ДТП с участием мотоциклиста и пешехода, который переходил дорогу по зебре. Именно в этот момент байкер на полной скорости и влетел в мужчину. По данному факту проводится проверка, сообщили Лайфу в пресс-службе ГУ МВД РФ по Северной столице. Момент аварии сняли камеры, запись оказалась в нашем распоряжении.
Всё произошло сегодня, 31 октября, около 11:40. Личность мотоциклиста установлена — это мужчина 1988 года рождения. При этом в полиции уточнили, что пешеход 1968 года рождения переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора. После удара байк "Ямаха" отбросило в металлическое ограждение. Его водитель был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. По некоторым данным, у него сломан позвоночник. Пострадавший пешеход скончался на месте.
Правоохранители проводят доследственную проверку, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Ранее Лайф рассказывал, что на Сахалине из-за пьяной автомобилистки произошла массовая авария. На корсаковской трассе столкнулось пять автомобилей, проезд по дороге долго был затруднён.
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