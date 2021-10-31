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Москвичка подала в суд, решив уличить мачеху в колдовстве

Женщина заметила, что её престарелый отец внезапно стал распродавать имущество. По мнению наследницы, в этом виновата охмурившая его ради столичной квартиры новая супруга.

31 октября, 15:33
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Жительница Москвы попыталась через суд уличить новую супругу престарелого отца в колдовстве. Однако, как пишет телеграм-канал Mash, призвать к ответу "гадалку" ей всё-таки не удалось.

Весь сыр-бор разгорелся после того, как 48-летняя Александра заметила, что её отец внезапно стал распродавать имущество. Заботливая наследница сразу же начала обвинять в этом новую жену папы. По её мнению, охмурившая отца ради столичной квартиры мачеха — ведьма. Чтобы подтвердить свои догадки, москвичка обратилась к специалистам из Центра правовой и психологической помощи в экстремальных ситуациях Михаила Виноградова.

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Там женщину убедили, что пожилой мужчина якобы совершает сделки не по своей воле. Тогда Александра попыталась через суд признать отца недееспособным, а к центру подала иск с требованием найти следы магического воздействия и, наконец, доказать "колдовство" мачехи. В итоге суд не встал на сторону женщины, но просто так сдаваться она не собирается.

Ранее сообщалось, что гадалка пообещала устроить личную жизнь девушке-инвалиду и обобрала её до нитки. Помимо того что мошенница украла ювелирные украшения, так ещё и заявила, что нужно заплатить деньги, чтобы не умерла мать бедной девушки.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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