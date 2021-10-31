Тарасов довёл фанатов до слёз трогательным видео с новорождённым сыном. Видео © Instagram / tarasov23

Российский футболист Дмитрий Тарасов всецело посвящает себя семье, в которой недавно произошло пополнение. Сейчас многодетный отец практически не выходит из послеродовой палаты супруги Анастасии Костенко, где она находится с новорождённым сыном Алексеем.

Стоит отметить, что 34-летний спортсмен охотно помогает жене ухаживать за ребёнком. Об этом свидетельствует видеоролик, который Тарасов опубликовал на своей странице в "Инстаграме". На кадрах новоиспечённый отец нянчит малыша и даже меняет ему памперс. Многих подписчиков умилило, с какой нежностью и осторожностью он это делает.

"Эти эмоции не передать. Анастасия, спасибо", — подписал Тарасов видеоролик.

Поклонники пришли в восторг от трогательного ролика и завалили семью футболиста поздравлениями. "Именно так выглядит настоящее счастье", "Какой заботливый папа", Поздравляю с долгожданным сыном", "Это так мило, аж до слёз" — высказались комментаторы.

Напомним, о том, что Костенко родила Тарасову долгожданного сына, стало известно 29 октября. Лёша стал третьим общим ребёнком пары, от первого брака у спортсмена есть 12-летняя дочь. В день родов Тарасов публиковал всё, что происходило в больнице, в том числе и фотосессию жены прямо перед родами.