Тарасов довёл фанатов до слёз трогательным видео с новорождённым сыном
На кадрах новоиспечённый отец нянчит малыша и даже меняет ему памперс. Многих подписчиков умилило, с какой нежностью и осторожностью он это делает.
Скриншот видео © Instagram / tarasov23
Тарасов довёл фанатов до слёз трогательным видео с новорождённым сыном. Видео © Instagram / tarasov23
Российский футболист Дмитрий Тарасов всецело посвящает себя семье, в которой недавно произошло пополнение. Сейчас многодетный отец практически не выходит из послеродовой палаты супруги Анастасии Костенко, где она находится с новорождённым сыном Алексеем.
Стоит отметить, что 34-летний спортсмен охотно помогает жене ухаживать за ребёнком. Об этом свидетельствует видеоролик, который Тарасов опубликовал на своей странице в "Инстаграме". На кадрах новоиспечённый отец нянчит малыша и даже меняет ему памперс. Многих подписчиков умилило, с какой нежностью и осторожностью он это делает.
"Эти эмоции не передать. Анастасия, спасибо", — подписал Тарасов видеоролик.
Поклонники пришли в восторг от трогательного ролика и завалили семью футболиста поздравлениями. "Именно так выглядит настоящее счастье", "Какой заботливый папа", Поздравляю с долгожданным сыном", "Это так мило, аж до слёз" — высказались комментаторы.
Напомним, о том, что Костенко родила Тарасову долгожданного сына, стало известно 29 октября. Лёша стал третьим общим ребёнком пары, от первого брака у спортсмена есть 12-летняя дочь. В день родов Тарасов публиковал всё, что происходило в больнице, в том числе и фотосессию жены прямо перед родами.
Дмитрий Алексеевич Тарасов — известный футболист, мастер спорта. Играл в футбольных клубах "Локомотив", "Спартак", "Томь", "Москва" и за сборную России. С самого детства упорно шёл к своей цели, даже когда родители не верили в его силы и пытались навязать другие профессии. Спортсмен доказал, что способен самостоятельно добиться успеха, когда занимается любимым делом. Кроме карьеры ему также повезло и на личном фронте. Подробнее о биографии Тарасова читайте на сайте uznayvse.ru.
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