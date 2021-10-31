В Москве батюшка выстрелом отогнал от церкви пристающего к прихожанам

В Москве батюшка прогнал мужчину, пристававшего к прихожанам около церкви на улице Генерала Белобородова, с помощью сигнального пистолета. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах столицы.

"Сегодня днём мужчина около церкви на улице Генерала Белобородова приставал к прихожанам. Батюшка с помощью выстрела вверх из сигнального пистолета прогнал правонарушителя", — приводит агентство слова собеседника.

В столичном ГУ МВД подтвердили, что такой инцидент имел место. Там отметили, что гражданин с целью пресечения хулиганских действий дебошира произвёл выстрел из сигнального пистолета в воздух. Злоумышленник скрылся, никто не пострадал.