В Москве батюшка выстрелом отогнал от церкви пристающего к прихожанам
Церковный служитель использовал для этого сигнальный пистолет. Дебошир после этого предпочёл скрыться.
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В Москве батюшка прогнал мужчину, пристававшего к прихожанам около церкви на улице Генерала Белобородова, с помощью сигнального пистолета. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах столицы.
"Сегодня днём мужчина около церкви на улице Генерала Белобородова приставал к прихожанам. Батюшка с помощью выстрела вверх из сигнального пистолета прогнал правонарушителя", — приводит агентство слова собеседника.
В столичном ГУ МВД подтвердили, что такой инцидент имел место. Там отметили, что гражданин с целью пресечения хулиганских действий дебошира произвёл выстрел из сигнального пистолета в воздух. Злоумышленник скрылся, никто не пострадал.
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