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В Москве батюшка выстрелом отогнал от церкви пристающего к прихожанам

Церковный служитель использовал для этого сигнальный пистолет. Дебошир после этого предпочёл скрыться.

31 октября, 19:29

Фото © Wikimedia\P. Ubriaco

В Москве батюшка прогнал мужчину, пристававшего к прихожанам около церкви на улице Генерала Белобородова, с помощью сигнального пистолета. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах столицы.

"Сегодня днём мужчина около церкви на улице Генерала Белобородова приставал к прихожанам. Батюшка с помощью выстрела вверх из сигнального пистолета прогнал правонарушителя", приводит агентство слова собеседника.

В столичном ГУ МВД подтвердили, что такой инцидент имел место. Там отметили, что гражданин с целью пресечения хулиганских действий дебошира произвёл выстрел из сигнального пистолета в воздух. Злоумышленник скрылся, никто не пострадал.

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А ранее Лайф рассказывал, что на Украине епископ избил женщину и пригрозил сдать её с мужем СБУ из-за русского языка. Изначально же священнослужителю не понравился громкий лай собаки соседки, затем в ход пошли другие аргументы.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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