Депутат Думы Мажуга назвал приоритеты бюджетной политики на ближайшие годы

Депутат Госдумы РФ от партии "Единая Россия", первый зампредседателя думского Комитета по науке и высшему образованию Александр Мажуга рассказал, что федеральный бюджет должен обеспечить реализацию поручений главы государства Владимира Путина, которые были озвучены в ходе Послания Федеральному собранию и на съезде ЕР. Об этом говорится в комментарии парламентария, поступившем в редакцию Лайфа.

Мажуга отметил, что наука и образование в период пандемии и постковидном мире займут одну из ключевых позиций в формировании внутренней и внешней политики России.

"В проекте федерального закона "О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" в части финансирования сфер образования и науки принимаются меры по устойчивому развитию этих направлений. Важно отметить и то, что мы обсуждаем бюджет в 2021 году, который, согласно указу Путина, объявлен Годом науки и технологий", — пояснил депутат.

Парламентарий подчеркнул, что качество высшего образования определяет будущее. Так, согласно поручениям российского лидера, было увеличено количество бюджетных мест в вузах, причём приоритет отдаётся региональным. Кроме того, как указал Мажуга, создаются комфортные условия для студентов.

"Так, увеличены бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение выполнения образовательными организациями государственного задания по реализации образовательных программ высшего образования на 123,1 миллиона рублей в 2022 году, на 1014,5 миллиона рублей в 2023 году и на 12 306 миллионов рублей в 2024 году", — пояснил он.

По словам парламентария, уже сейчас начата работа по созданию студенческих кампусов в Томске, Новосибирске, Челябинске, Екатеринбурге, Уфе, Нижнем Новгороде, Москве и Калининграде. При этом он отметил, что ЕР также будет добиваться увеличения финансирования капремонтов общежитий университетов. Мажуга подчеркнул, что в поправках к федеральному бюджету обязательно будет предложено увеличение статьи расходов на данные цели.

В заключение депутат отметил, что программа государственной поддержки и развития университетов "Приоритет-2030" является самым масштабным проектом развития высшего образования в стране. По его словам, в "Народную программу" ЕР уже включили предложения, с помощью которых региональные вузы станут "локомотивами технологического и социально-экономического развития территорий".

"Учтено поручение президента, которое он дал в своём Послании Федеральному собранию по грантовой поддержке не менее 100 вузам в субъектах РФ, на эту программу в бюджете заложено 95 миллиардов рублей", — добавил парламентарий.