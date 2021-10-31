Депутат Думы Мажуга назвал приоритеты бюджетной политики на ближайшие годы
Парламентарий отметил, что наука и образование в период пандемии и постковидном мире займут одну из ключевых позиций в формировании внутренней и внешней политики нашей страны.
Александр Мажуга. Фото © мажуга.рф
Депутат Госдумы РФ от партии "Единая Россия", первый зампредседателя думского Комитета по науке и высшему образованию Александр Мажуга рассказал, что федеральный бюджет должен обеспечить реализацию поручений главы государства Владимира Путина, которые были озвучены в ходе Послания Федеральному собранию и на съезде ЕР. Об этом говорится в комментарии парламентария, поступившем в редакцию Лайфа.
Мажуга отметил, что наука и образование в период пандемии и постковидном мире займут одну из ключевых позиций в формировании внутренней и внешней политики России.
"В проекте федерального закона "О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" в части финансирования сфер образования и науки принимаются меры по устойчивому развитию этих направлений. Важно отметить и то, что мы обсуждаем бюджет в 2021 году, который, согласно указу Путина, объявлен Годом науки и технологий", — пояснил депутат.
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Парламентарий подчеркнул, что качество высшего образования определяет будущее. Так, согласно поручениям российского лидера, было увеличено количество бюджетных мест в вузах, причём приоритет отдаётся региональным. Кроме того, как указал Мажуга, создаются комфортные условия для студентов.
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"Так, увеличены бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение выполнения образовательными организациями государственного задания по реализации образовательных программ высшего образования на 123,1 миллиона рублей в 2022 году, на 1014,5 миллиона рублей в 2023 году и на 12 306 миллионов рублей в 2024 году", — пояснил он.
По словам парламентария, уже сейчас начата работа по созданию студенческих кампусов в Томске, Новосибирске, Челябинске, Екатеринбурге, Уфе, Нижнем Новгороде, Москве и Калининграде. При этом он отметил, что ЕР также будет добиваться увеличения финансирования капремонтов общежитий университетов. Мажуга подчеркнул, что в поправках к федеральному бюджету обязательно будет предложено увеличение статьи расходов на данные цели.
В заключение депутат отметил, что программа государственной поддержки и развития университетов "Приоритет-2030" является самым масштабным проектом развития высшего образования в стране. По его словам, в "Народную программу" ЕР уже включили предложения, с помощью которых региональные вузы станут "локомотивами технологического и социально-экономического развития территорий".
"Учтено поручение президента, которое он дал в своём Послании Федеральному собранию по грантовой поддержке не менее 100 вузам в субъектах РФ, на эту программу в бюджете заложено 95 миллиардов рублей", — добавил парламентарий.
А ранее Лайф рассказывал, что Госдума в первом чтении одобрила проект бюджета РФ на 2022–2024 годы. За его принятие проголосовало 338 депутатов, против — 82, воздержался лишь один парламентарий. Главный приоритет проекта — это содействие достижению национальных целей.
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