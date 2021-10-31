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Умер серебряный призёр Олимпиады-1964 баскетболист Вячеслав Хрынин

На его счету бронза чемпионата мира, два золота чемпионата Европы, чемпионство в СССР и победа в Кубке чемпионов.

31 октября, 18:54
<p>Вячеслав Хрынин. Фото © <a href="https://russiabasket.ru/news/38556/skonchalsya-vyacheslav-xrynin" target="_blank" rel="noopener noreferrer">РФБ</a></p>

Вячеслав Хрынин. Фото © РФБ

В возрасте 84 лет скончался баскетболист, серебряный призёр Олимпийских игр 1964 года, заслуженный мастер спорта СССР и заслуженный тренер СССР Вячеслав Хрынин. Об этом сообщила пресс-служба Российской федерации баскетбола (РФБ).

Причины его смерти не называются. РФБ выразила искренние соболезнования родным и близким спортсмена, а также всем любителям баскетбола.

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Вячеслав Хрынин неоднократно выступал за сборную Советского Союза в 60-е годы. На Играх-1964 в Токио он отыграл в пяти матчах и стал обладателем серебра. Также он является бронзовым призёром чемпионата мира 1963 года и двукратным победителем чемпионата Европы (1963, 1965). В сезоне 1962/63 спортсмен стал чемпионом СССР и обладателем Кубка чемпионов в составе ЦСКА.

После окончания игровой карьеры Хрынин работал тренером отдела баскетбола Спорткомитета СССР, в 1977–1987 годах — государственным тренером по баскетболу и ответственным секретарём Федерации баскетбола СССР. Внёс большой вклад в развитие детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва подмосковного Красногорска.

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Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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