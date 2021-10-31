Пьяный житель Ярославской области до смерти забил сожительницу

В Ярославской области задержали 62-летнего жителя Ростовского района, подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления. По версии следствия, в течение трёх дней — с 28 по 30 октября — он в компании 48-летней сожительницы распивал алкогольные напитки в одном из домов села Никольского. Всё это время мужчина жестоко избивал возлюбленную. Видимо, пока не забил до смерти.

"В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу", — сообщила пресс-служба СУ СК России по региону.

По предварительным данным судмедэкспертизы, в результате трёхдневного избиения подруга мужчины получила закрытую черепно-мозговую травму и тяжёлый ушиб головного мозга. Эти повреждения и стали причиной её гибели.