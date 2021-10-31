Макрон пригрозил Лондону новыми мерами в случае несоблюдения соглашений по Brexit

Франция будет вынуждена принять меры, если Великобритания не станет соблюдать соглашения с Евросоюзом по Брекситу. Об этом заявил французский президент Эмманюэль Макрон.

"Если Великобритания не сделает предусмотренных соглашением шагов, мы будем вынуждены принять необходимые меры", — сказал глава республики на брифинге по итогам саммита "Большой двадцатки".

Разногласия стран идут из-за лицензий на рыбную ловлю, при этом Макрон уточнил, что Париж не желает эскалации по этому вопросу. Однако правительства и власти ЕС имеют полное право на ответные меры, если Лондон откажется менять свою позицию, предупредил французский лидер.

Ранее французская сторона заявила о готовности запретить рыболовным судам Великобритании заходить в некоторые порты из-за спора о лицензиях для рыболовов, уточняя, что рыбаки Франции получили вдвое меньше разрешений на лов в водах Джерси, чем требовали. Кроме того, среди рассматриваемых санкций ужесточение проверок ввозимых из Соединённого Королевства товаров, усиление проверок безопасности на британских лодках и грузовиках, а также запрет на выгрузку морепродуктов в портах Франции. В Лондоне пообещали адекватный ответ на санкции и заметили, что полностью соблюдают договорённости с ЕС, одобрив 98% запросов рыболовов.