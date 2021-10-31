Издевавшийся над бабушкой из Челябинска тиктокер был судим и метил в депутаты
Годы с 2012-го по 2019-й были для Александра насыщенными на события. Теперь же парень нашёл способ заработка с помощью неоднозначных видеороликов.
Фото © VK / Александр Ошкуков
Блогер Александр Ошкуков из Челябинска, который вместе с супругой Валерией снимает видео в "Тикток" с пенсионеркой, страдающей деменцией, ранее был трижды судим, а ещё пытался стать депутатом. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Так, в 2012 году ему назначили две тысячи рублей штрафа по статье "Покушение на кражу", спустя два года парень получил год лишения свободы условно за покушение на грабёж. Однако на этом не угомонился и в 2016-м снова был осуждён за покушение на кражу. Спустя три года он успокоился, предыдущие судимости были сняты, и тогда Александр попытался стать депутатом Ленинского района, однако выборы проиграл.
Напомним, сейчас видео с участием бабушки супруги Александра проверяет Следственный комитет на предмет истязания. Некоторых подписчиков возмутило поведение Ошкуковых во время прямого эфира.
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