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Битва аутсайдеров: "Химки" сыграли вничью с "Уралом" в чемпионате России

Подмосковный клуб набрал 12 очков, оставшись на предпоследней, 15-й, позиции в турнирной таблице.

31 октября, 17:50
<p>Фото © ФК "Химки"</p>

Фото © ФК "Химки"

"Химки" на своём поле сыграли вничью с екатеринбургским "Уралом" в матче 13-го тура чемпионата России по футболу. Встреча завершилась со счётом 0:0.

Хозяева превзошли соперников по времени владения мячом (61% против 39%) и по ударам по воротам (14 на 9). Что касается ударов в створ ворот, то в этом компоненте игры гигантское преимущество оказалось на стороне "Урала" (семь против одного).

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Подмосковный клуб набрал 12 очков, оставшись на предпоследней, 15-й, позиции в чемпионате России. "Урал" с десятью баллами замыкает турнирную таблицу.

Чемпионат России по футболу

Премьер-лига. 13-й тур

"Химки" — "Урал" — 0:0

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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