Битва аутсайдеров: "Химки" сыграли вничью с "Уралом" в чемпионате России
Подмосковный клуб набрал 12 очков, оставшись на предпоследней, 15-й, позиции в турнирной таблице.
Фото © ФК "Химки"
"Химки" на своём поле сыграли вничью с екатеринбургским "Уралом" в матче 13-го тура чемпионата России по футболу. Встреча завершилась со счётом 0:0.
Хозяева превзошли соперников по времени владения мячом (61% против 39%) и по ударам по воротам (14 на 9). Что касается ударов в створ ворот, то в этом компоненте игры гигантское преимущество оказалось на стороне "Урала" (семь против одного).
Подмосковный клуб набрал 12 очков, оставшись на предпоследней, 15-й, позиции в чемпионате России. "Урал" с десятью баллами замыкает турнирную таблицу.
Чемпионат России по футболу
Премьер-лига. 13-й тур
"Химки" — "Урал" — 0:0
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