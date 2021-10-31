"Химки" на своём поле сыграли вничью с екатеринбургским "Уралом" в матче 13-го тура чемпионата России по футболу. Встреча завершилась со счётом 0:0.

Хозяева превзошли соперников по времени владения мячом (61% против 39%) и по ударам по воротам (14 на 9). Что касается ударов в створ ворот, то в этом компоненте игры гигантское преимущество оказалось на стороне "Урала" (семь против одного).