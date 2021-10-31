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"Локомотив" выиграл у "Спартака" в регулярном чемпионате КХЛ

В составе железнодорожников по шайбе забросили Егор Коршков, Денис Алексеев, Рид Буше и Георгий Иванов.

31 октября, 16:17
<p>Фото © ХК "Спартак"</p>

Фото © ХК "Спартак"

Ярославский "Локомотив" дома обыграл московский "Спартак" в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:2 в пользу хозяев.

В составе железнодорожников по шайбе забросили Егор Коршков, Денис Алексеев, Рид Буше и Георгий Иванов. У красно-белых отличились Эмиль Петтерссон и Якуб Ержабек.

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"Локомотив" набрал 28 очков и поднялся на шестое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. "Спартак" с 26 баллами остался на восьмой позиции.

КХЛ. Регулярный чемпионат

"Локомотив" — "Спартак" — 4:2

Голы: Коршков 28' (1:0), Алексеев 33' (2:0), Петтерссон 37' (2:1), Буше 45' (3:1), Ержабек 53' (3:2), Иванов 57' (4:2)

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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