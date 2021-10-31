"Локомотив" выиграл у "Спартака" в регулярном чемпионате КХЛ

Ярославский "Локомотив" дома обыграл московский "Спартак" в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:2 в пользу хозяев.

В составе железнодорожников по шайбе забросили Егор Коршков, Денис Алексеев, Рид Буше и Георгий Иванов. У красно-белых отличились Эмиль Петтерссон и Якуб Ержабек.

"Локомотив" набрал 28 очков и поднялся на шестое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. "Спартак" с 26 баллами остался на восьмой позиции.