"Как будто не было целого года борьбы": Депутат Хубезов поработал санитаром в красной зоне рязанской больницы
Парламентарий добавил, что проведёт в регионе всю следующую неделю и большую часть времени посвятит борьбе с ковидом.
Доктор медицинских наук, председатель Комитета Госдумы по охране здоровья, член фракции "Единая Россия" Дмитрий Хубезов приехал в Рязанскую область и помог медикам областной клинической больницы в красной зоне, где находятся пациенты с коронавирусом. Об этом он сообщил в "Инстаграме".
"Как будто и не было целого года борьбы с пандемией. Вчера и сегодня работал в красной зоне ОКБ, и здесь всё, как и год назад, когда мы только начинали волонтёрскую программу. Медицинский персонал зашивается, очень требуется помощь. Поэтому вместе с нашими добровольцами включился в нелечебную работу", — написал он.
Парламентарий доставлял передачки от родственников больных и транспортировал пациентов на исследования, а также из приёмного отделения в коечное. Хубезов заметил, что при разговоре многие попавшие в красную зону признались, что пересмотрели своё мнение о вакцинации, оказавшись на грани жизни и смерти.
Депутат добавил, что проведёт в регионе всю следующую неделю и большую часть времени посвятит борьбе с ковидом. В выходные будет в красной зоне, а в будние дни навестит ковид-госпитали в районах, займётся автоволонтёрством и отвезёт кислородный концентратор в город Кораблино.
Ранее депутат Госдумы Артём Метелев призвал коллег присоединиться к акции #МыВместе. Он попросил парламентариев принять активное участие в работе штабов в своих регионах и оказать посильную помощь.
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