Байден призвал мировое сообщество немедленно принять меры для укрепления цепей поставок
По словам американского лидера, ни одна страна не сможет решить возникшую проблему односторонними действиями.
Джо Байден на саммите "Большой двадцатки". Фото © G20
Во избежание задержек в глобальной цепи поставок мировое сообщество должно немедленно принять меры для укрепления их устойчивости. Об этом заявил президент США Джо Байден.
"Мы должны принять меры вместе с нашими партнёрами в частном секторе, чтобы сократить задержки, с которыми мы сейчас сталкиваемся", — сказал политик в ходе саммита "Большой двадцатки".
Американский лидер уточнил, что ни одна страна не сможет решить возникшую проблему односторонними действиями и ключевую роль в этом вопросе играет координация. Лучшим способом устранить задержки и обеспечить устойчивость поставок в будущем является сотрудничество по всем цепочкам — от сырья до складирования и распространения.
Напомним, по итогам саммита страны G20 приняли несколько решений. В частности, они призвали к ограничению потепления не более чем на 1,5 градуса, признали необходимость достижения нулевых выбросов к середине века, приняли план действий по борьбе с коррупцией, договорились обеспечить всеобщий доступ к вакцинам против ковида, искоренять нищету, а также поддерживать восстановление сферы туризма.
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