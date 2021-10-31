Байден призвал мировое сообщество немедленно принять меры для укрепления цепей поставок

Во избежание задержек в глобальной цепи поставок мировое сообщество должно немедленно принять меры для укрепления их устойчивости. Об этом заявил президент США Джо Байден.

"Мы должны принять меры вместе с нашими партнёрами в частном секторе, чтобы сократить задержки, с которыми мы сейчас сталкиваемся", — сказал политик в ходе саммита "Большой двадцатки".