Суд отпустил "инста-модель", показавшую одно место на фоне Исаакия
На заседании Ирина Волкова принесла извинения и пообещала больше не делать столь провокационных фотографий. Девушку освободили до основного разбирательства.
Фото © Telegram / Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга
Судебное заседание по делу "инста-модели", показавшей одно место на фоне Исаакия. Видео © Telegram / Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга
Октябрьский районный суд Петербурга отказался избирать меру пресечения в виде запрета определённых действий блогерше Ирине Волковой, которая показала одно место без штанов на фоне Исаакиевского собора. Девушку освободили до основного разбирательства.
"В процессе были озвучены показания свидетелей, которые пояснили, что Волкова оскорбила их, власть, церковь, государство и общество своими голыми ягодицами", — сообщили в объединённой пресс-службе судов Северной столицы.
Следствие просило запретить 31-летней "инста-модели" выполнять определённые действия, но суд такую меру не избрал. На заседании Волкова принесла извинения и пообещала больше не делать таких фотографий.
Как уже сообщал Лайф, Волкову обвиняют по статье "Оскорбление религиозных чувств верующих". По данным следствия, подозреваемая действовала умышленно и публично "проявила явное неуважение к обществу, унижая и оскорбляя религиозные чувства верующих". После чего она отправила снимки и видеозапись в Сеть. Отметим, что за оскорбление чувств верующих "инста-модели" грозит штраф до 300 тысяч рублей или лишение свободы до года.
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