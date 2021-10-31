Суд отпустил "инста-модель", показавшую одно место на фоне Исаакия

"В процессе были озвучены показания свидетелей, которые пояснили, что Волкова оскорбила их, власть, церковь, государство и общество своими голыми ягодицами", — сообщили в объединённой пресс-службе судов Северной столицы.

Следствие просило запретить 31-летней "инста-модели" выполнять определённые действия, но суд такую меру не избрал. На заседании Волкова принесла извинения и пообещала больше не делать таких фотографий.

Как уже сообщал Лайф, Волкову обвиняют по статье "Оскорбление религиозных чувств верующих". По данным следствия, подозреваемая действовала умышленно и публично "проявила явное неуважение к обществу, унижая и оскорбляя религиозные чувства верующих". После чего она отправила снимки и видеозапись в Сеть. Отметим, что за оскорбление чувств верующих "инста-модели" грозит штраф до 300 тысяч рублей или лишение свободы до года.