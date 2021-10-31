НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Пьяный житель Волгограда на угнанном у отца грузовике протаранил два дома

Парень также врезался в легковушку и сломал газовую трубу, из-за чего жители 19 домов временно оказались без доступа к голубому топливу.

31 октября, 16:36
<p>Фото © <a href="https://34.xn--b1aew.xn--p1ai/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/item/26712973" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ГУ МВД РФ по Волгоградской области</a></p>

Фото © ГУ МВД РФ по Волгоградской области

В Волгограде 19-летний парень без прав напился и угнал у отца служебный МАЗ. Горе-водитель протаранил два дома, легковой автомобиль и оставил без газа 19 строений. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Волгоградской области.

Как уточняется, автомобиль не был закрыт. Молодой человек сел за руль и в компании приятеля отправился за очередной порцией спиртного. Но, будучи подшофе, он не справился с управлением.

"<...> Не справился с управлением и совершил столкновение с домом № 20 по улице Кременской, разрушив стену комнаты, затем — с многоквартирным домовладением № 49 <...> и припаркованным рядом с ним автомобилем "Газель-NEXT", — говорится в сообщении пресс-службы.

На севере Москвы 21-летний водитель без прав вылетел на тротуар и сбил троих человек

На севере Москвы 21-летний водитель без прав вылетел на тротуар и сбил троих человек

Несмотря на это, молодой человек продолжил движение. В результате он задел ещё и столб и сломал газовую трубу, которая проходит вдоль стены второго повреждённого объекта. Позднее сотрудники газовой службы обесточили 19 домов. Отмечается, что обошлось без пострадавших, эвакуировать людей не пришлось.

В Питере мотоциклист на зебре на полной скорости сбил пешехода, переходившего на красный

В Питере мотоциклист на зебре на полной скорости сбил пешехода, переходившего на красный

В ходе расследования молодой человек отказался проходить медицинское освидетельствование на состояние алкогольного или иного опьянения. По этому факту в отношении него составлен административный протокол. Вместе с тем правоохранители составили протокол по статье "Оставление водителем места дорожно-транспортного происшествия". В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Приморье пьяный пенсионер протаранил девять авто, а при задержании ударил полицейского

В Приморье пьяный пенсионер протаранил девять авто, а при задержании ударил полицейского

Ранее пьяный москвич на BMW насмерть сбил вышедшего за аварийный знак водителя. На фотографиях с места происшествия, оказавшихся в распоряжении Лайфа, видно, что треть "ниссана" превратилась в груду обломков.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1