Пьяный житель Волгограда на угнанном у отца грузовике протаранил два дома

В Волгограде 19-летний парень без прав напился и угнал у отца служебный МАЗ. Горе-водитель протаранил два дома, легковой автомобиль и оставил без газа 19 строений. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Волгоградской области.

Как уточняется, автомобиль не был закрыт. Молодой человек сел за руль и в компании приятеля отправился за очередной порцией спиртного. Но, будучи подшофе, он не справился с управлением.

"<...> Не справился с управлением и совершил столкновение с домом № 20 по улице Кременской, разрушив стену комнаты, затем — с многоквартирным домовладением № 49 <...> и припаркованным рядом с ним автомобилем "Газель-NEXT", — говорится в сообщении пресс-службы.

Несмотря на это, молодой человек продолжил движение. В результате он задел ещё и столб и сломал газовую трубу, которая проходит вдоль стены второго повреждённого объекта. Позднее сотрудники газовой службы обесточили 19 домов. Отмечается, что обошлось без пострадавших, эвакуировать людей не пришлось.

В ходе расследования молодой человек отказался проходить медицинское освидетельствование на состояние алкогольного или иного опьянения. По этому факту в отношении него составлен административный протокол. Вместе с тем правоохранители составили протокол по статье "Оставление водителем места дорожно-транспортного происшествия". В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.