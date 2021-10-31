Эпидемиолог назвал условия спада заболеваемости ковидом в России в декабре

Врач-эпидемиолог, кандидат медицинских наук Александр Выгоняйлов в беседе с порталом Ura.ru заявил, что заболеваемость коронавирусом после роста числа заболевших может выйти на плато, а затем пойти на спад к началу или середине декабря. Произойдёт это при условии, что россияне будут соблюдать все введённые ограничения и вакцинироваться.

"Сроки зависят от темпов вакцинации. В последнюю неделю темпы возросли, можно ожидать, что мы достигнем плато, а в последующем — снижение через месяц-полтора. Если темпы вакцинации будут ослаблены и люди не будут соблюдать меры профилактики, то прогнозы окажутся несостоятельными", — сказал Выгоняйлов.

Он отметил, что заболеваемость пойдёт на спад, если 80% населения сделает прививку от коронавируса. В то же время, по словам врача-эпидемиолога Эдуарда Шункова, пандемия может сойти на нет, когда будет иммунизировано 90% населения, а у других 10% будут противопоказания.

Он считает, что мотивировать россиян к прививке может просветительская работа о действии вакцин и их безопасности. При этом, если граждане будут воспринимать введённые ограничения как повод уехать за рубеж и пойти к друзьям, то влияние такого поведения на заболеваемость будет негативно, подчеркнул специалист.