Италия увеличит финобязательства по климату до $1,4 млрд в год
Премьер-министр республики Марио Драги отметил, что достичь этого Рим намерен в течение следующих пяти лет.
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Премьер-министр Италии Марио Драги сообщил, что в течение следующих пяти лет страна увеличит свой вклад в глобальное климатическое финансирование до 1,4 миллиарда долларов. Такое заявление он сделал, закрывая работу саммита "Большой двадцатки" (G20).
"Италия почти в три раза увеличит свои финансовые обязательства [по климату], доведя их до 1,4 миллиарда долларов в год в течение следующих пяти лет", — отметил Драги, добавив, что гордится такими результатами.
Он также пожелал успешного предстоящего председательства в G20, которое начинается 1 декабря и продлится до 31 ноября 2022 года, президенту Индонезии Джоко Видодо. В этот период азиатская страна намерена уделить особое внимание технологиям по переходу на альтернативные источники энергии, которые могут быть предложены развивающимся государствам.
Ранее генеральный секретарь Организации Объединённых Наций (ООН) Антониу Гутерриш назвал саммит G20 не оправдавшим надежд. Он остался недоволен обсуждениями климатической повестки. Однако генсек ООН отметил, что всё не так уж плохо.
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