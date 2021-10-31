Италия увеличит финобязательства по климату до $1,4 млрд в год

Премьер-министр Италии Марио Драги сообщил, что в течение следующих пяти лет страна увеличит свой вклад в глобальное климатическое финансирование до 1,4 миллиарда долларов. Такое заявление он сделал, закрывая работу саммита "Большой двадцатки" (G20).

"Италия почти в три раза увеличит свои финансовые обязательства [по климату], доведя их до 1,4 миллиарда долларов в год в течение следующих пяти лет", — отметил Драги, добавив, что гордится такими результатами.

Он также пожелал успешного предстоящего председательства в G20, которое начинается 1 декабря и продлится до 31 ноября 2022 года, президенту Индонезии Джоко Видодо. В этот период азиатская страна намерена уделить особое внимание технологиям по переходу на альтернативные источники энергии, которые могут быть предложены развивающимся государствам.