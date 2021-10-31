Экскурсовод погиб при обрыве кабины подвесной канатной дороги в Чехии

Экскурсовод погиб в оборвавшейся кабине подвесной канатной дороги в Чехии. Видео © Twitter / iROZHLAS.cz

Трагедия произошла на канатной дороге в районе горы Йештед, на северо-западе Чехии. Там кабина оборвалась и упала на землю с 30-метровой высоты. В этот момент внутри находился экскурсовод, он погиб, сообщает Чешское информационное агентство.

В это время в параллельной кабине, поднимавшейся на гору, находилось 14 человек. Прибывшие на место пожарные эвакуировали их, никто не пострадал, однако им потребовалась помощь психологов, так как многие находились в состоянии шока. Также в больницу с психологическими проблемами был доставлен ещё один человек, не находившийся в салоне кабины, но видевший падение.

Канатная дорога на горе Йештед является старейшей в Чехии и эксплуатируется с 1933 года, однако авария там случилась впервые. Уточняется, что трагедия произошла за день до планируемой ревизии дороги. Сейчас полиция, пожарные, а также горноспасательная служба ведут расследование случившегося.