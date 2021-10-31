Во МХАТе возложили на Бузову вину за отмену спектакля про Сталина
По словам пресс-секретаря, в театре ожидали, что телеведущая начнёт рекламировать "Чудесного грузина" раньше, чего она не сделала. Отсюда и низкие продажи билетов.
Фото © VK / Ольга Бузова
Пресс-секретарь Московского художественного академического театра (МХАТ) имени Горького Виктория Мусина-Пушкина заявила, что в отмене спектакля "Чудесный грузин" с участием певицы Ольги Бузовой есть вина и самой артистки.
Мусина-Пушкина отметила, что решение об отмене спектакля принял новый гендиректор МХАТа Владимир Кехман из-за низкой продажи билетов. По её словам, в театре ожидали, что телеведущая начнёт рекламировать "Чудесного грузина" раньше, чего она не сделала.
"Мы очень ждали, что Бузова пораньше начнёт рекламировать спектакль, но, к сожалению, она это сделала слишком поздно. И на момент принятия решения билеты действительно очень плохо шли в продаже", — цитирует "Газета.ru" её слова.
Пресс-секретарь подчеркнула, что сейчас каждый театр самостоятельно издаёт правила о возврате денег за несостоявшиеся представления. Она добавила, что вскоре Кехман подготовит соответствующий приказ о процедуре.
Напомним, что МХАТ имени Горького сообщил об отмене спектакля 2 ноября с участием Бузовой, объяснив это решение плохой продажей билетов в период карантинных ограничений. При этом из репертуара его убирать не станут, а лишь перенесут показ на неопределённый срок.
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