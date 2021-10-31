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Во МХАТе возложили на Бузову вину за отмену спектакля про Сталина

По словам пресс-секретаря, в театре ожидали, что телеведущая начнёт рекламировать "Чудесного грузина" раньше, чего она не сделала. Отсюда и низкие продажи билетов.

31 октября, 16:52
<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/olgabuzova?z=photo32707600_457251827/photos32707600" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Ольга Бузова</a></p>

Фото © VK / Ольга Бузова

Пресс-секретарь Московского художественного академического театра (МХАТ) имени Горького Виктория Мусина-Пушкина заявила, что в отмене спектакля "Чудесный грузин" с участием певицы Ольги Бузовой есть вина и самой артистки.

Мусина-Пушкина отметила, что решение об отмене спектакля принял новый гендиректор МХАТа Владимир Кехман из-за низкой продажи билетов. По её словам, в театре ожидали, что телеведущая начнёт рекламировать "Чудесного грузина" раньше, чего она не сделала.

"Мы очень ждали, что Бузова пораньше начнёт рекламировать спектакль, но, к сожалению, она это сделала слишком поздно. И на момент принятия решения билеты действительно очень плохо шли в продаже", — цитирует "Газета.ru" её слова.

Бузова высмеяла решение гендиректора МХАТа отменить спектакль с её участием

Бузова высмеяла решение гендиректора МХАТа отменить спектакль с её участием

Пресс-секретарь подчеркнула, что сейчас каждый театр самостоятельно издаёт правила о возврате денег за несостоявшиеся представления. Она добавила, что вскоре Кехман подготовит соответствующий приказ о процедуре.

Напомним, что МХАТ имени Горького сообщил об отмене спектакля 2 ноября с участием Бузовой, объяснив это решение плохой продажей билетов в период карантинных ограничений. При этом из репертуара его убирать не станут, а лишь перенесут показ на неопределённый срок.


Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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