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В Бразилии 12 пожарных попали под завалы в пещере во время учений

Троих с переломами и переохлаждением подняли на поверхность и госпитализировали, остальных ищут.

31 октября, 16:43

Фото © Twitter / Corpo de Bombeiros PMESP

Спасательная операция в бразильской пещере. Видео © Twitter / Corpo de Bombeiros PMESP

Пожарные угодили под завалы в пещере Итамбе в бразильском муниципалитете Альтинополис в штате Сан-Паулу во время учений, всего пострадали 12 человек. Об этом сообщила пожарная служба региона.

Всего в тренировке участвовало 26 человек, 14 из которых не пострадали. Троих спасателей с переломами и переохлаждением вытащили на поверхность и госпитализировали. Остальные числятся пропавшими. Поисковая операция продолжается.

Спасательная операция на поверхности. Видео © Facebook / Rádio Claretiana Fm - Batatais

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Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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