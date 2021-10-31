В Бразилии 12 пожарных попали под завалы в пещере во время учений
Троих с переломами и переохлаждением подняли на поверхность и госпитализировали, остальных ищут.
Фото © Twitter / Corpo de Bombeiros PMESP
Спасательная операция в бразильской пещере. Видео © Twitter / Corpo de Bombeiros PMESP
Пожарные угодили под завалы в пещере Итамбе в бразильском муниципалитете Альтинополис в штате Сан-Паулу во время учений, всего пострадали 12 человек. Об этом сообщила пожарная служба региона.
Всего в тренировке участвовало 26 человек, 14 из которых не пострадали. Троих спасателей с переломами и переохлаждением вытащили на поверхность и госпитализировали. Остальные числятся пропавшими. Поисковая операция продолжается.
Спасательная операция на поверхности. Видео © Facebook / Rádio Claretiana Fm - Batatais
Ранее Лайф рассказывал, что в Китае из-за аварии на шахте 19 человек попали под завалы, ещё один погиб. Всего в момент обрушения горных пород там находился 21 человек.
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