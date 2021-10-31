Меркель указала на центральную роль газа при энергетическом переходе

Природный газ будет играть центральную роль при переходе на возобновляемые источники энергии (ВИЭ). Об этом заявила исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель по итогам прошедшего в Риме саммита "Большой двадцатки" (G20).

При этом политик также указала на важность достигнутых договорённостей по поводу отказа от международного финансирования новых угольных электростанций. Как подчеркнула Меркель, теперь переход на ВИЭ произойдёт значительно быстрее. Процесс же будет иметь большое значение для африканских государств, которым потребуется "разумное финансирование, в том числе в области природного газа".

"С нашей точки зрения, природный газ тут должен, разумеется, играть центральную роль", — приводит её слова пресс-служба немецкого правительства.

Итоги встречи с коллегами Меркель оценила положительно. Политик указала на конструктивность атмосферы, добавив, что "достигнуто было очень многое, саммит завершён успешно".