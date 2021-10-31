В Химках пьяный курьер Ozon зарезал коллегу после ссоры в рабочем чате
Оперативники задержали 42-летнего злоумышленника на месте происшествия. Выяснилось, что он был ранее судим за грабёж.
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В подмосковных Химках ссора двух курьеров Ozon в рабочем чате закончилась убийством. Как сообщает телеграм-канал Mash, по факту происшествия возбуждено уголовное дело.
Отмечается, что в ходе обсуждения насущного вопроса мужчины повздорили и один из них решил лично выяснить отношения с обидчиком. Так, 48-летний Олег К. подъехал к дому коллеги, но тот, находясь в нетрезвом виде, вышел на разборки с ножом. В итоге вооружённый Сергей Е. нанёс удар в грудь оппоненту, после чего тот скончался на месте.
Оперативники задержали 42-летнего злоумышленника на месте происшествия. Выяснилось, что он был ранее судим грабёж. Расследование происшествия продолжается.
Ранее Лайф рассказывал, как мужчина с ножом напал на пассажиров в поезде в Токио. Кроме того, он разлил и поджёг горючую жидкость в вагоне, из-за чего огонь опалил несколько сидений. В результате инцидента пострадало не менее 15 человек. Напавший заявил, что намеревался убить несколько человек, так как хочет быть приговорённым к смертной казни.
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