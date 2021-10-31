В Химках пьяный курьер Ozon зарезал коллегу после ссоры в рабочем чате

В подмосковных Химках ссора двух курьеров Ozon в рабочем чате закончилась убийством. Как сообщает телеграм-канал Mash, по факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Отмечается, что в ходе обсуждения насущного вопроса мужчины повздорили и один из них решил лично выяснить отношения с обидчиком. Так, 48-летний Олег К. подъехал к дому коллеги, но тот, находясь в нетрезвом виде, вышел на разборки с ножом. В итоге вооружённый Сергей Е. нанёс удар в грудь оппоненту, после чего тот скончался на месте.

Оперативники задержали 42-летнего злоумышленника на месте происшествия. Выяснилось, что он был ранее судим грабёж. Расследование происшествия продолжается.