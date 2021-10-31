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В Химках пьяный курьер Ozon зарезал коллегу после ссоры в рабочем чате

Оперативники задержали 42-летнего злоумышленника на месте происшествия. Выяснилось, что он был ранее судим за грабёж.

31 октября, 17:33
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

В подмосковных Химках ссора двух курьеров Ozon в рабочем чате закончилась убийством. Как сообщает телеграм-канал Mash, по факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Отмечается, что в ходе обсуждения насущного вопроса мужчины повздорили и один из них решил лично выяснить отношения с обидчиком. Так, 48-летний Олег К. подъехал к дому коллеги, но тот, находясь в нетрезвом виде, вышел на разборки с ножом. В итоге вооружённый Сергей Е. нанёс удар в грудь оппоненту, после чего тот скончался на месте.

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Оперативники задержали 42-летнего злоумышленника на месте происшествия. Выяснилось, что он был ранее судим грабёж. Расследование происшествия продолжается.

Ранее Лайф рассказывал, как мужчина с ножом напал на пассажиров в поезде в Токио. Кроме того, он разлил и поджёг горючую жидкость в вагоне, из-за чего огонь опалил несколько сидений. В результате инцидента пострадало не менее 15 человек. Напавший заявил, что намеревался убить несколько человек, так как хочет быть приговорённым к смертной казни.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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