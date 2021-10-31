Метеочувствительные, приготовьтесь: Землю накрыла магнитная буря
Отмечается, что она слабая, уровня G1. Продлится это явление до середины завтрашнего дня.
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На Земле началась магнитная буря, вызванная сильной вспышкой класса X на Солнце. Об этом сказано на сайте лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института академии наук.
Отмечается, что она слабая, уровень бури — G1. Основной её всплеск был с 15 до 18 часов по московскому времени. Продлится её действие до понедельника, 1 ноября.
Ранее астролог рассказал, как спастись от последствий надвигающейся магнитной бури. Он отметил, что период с 23 октября по 2 ноября — один из самых сложных в течение года и за это время может случиться много потрясений.
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