На Земле началась магнитная буря, вызванная сильной вспышкой класса X на Солнце . Об этом сказано на сайте лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института академии наук.

Отмечается, что она слабая, уровень бури — G1. Основной её всплеск был с 15 до 18 часов по московскому времени. Продлится её действие до понедельника, 1 ноября.

Ранее астролог рассказал, как спастись от последствий надвигающейся магнитной бури. Он отметил, что период с 23 октября по 2 ноября — один из самых сложных в течение года и за это время может случиться много потрясений.