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Метеочувствительные, приготовьтесь: Землю накрыла магнитная буря

Отмечается, что она слабая, уровня G1. Продлится это явление до середины завтрашнего дня.

31 октября, 17:37
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

На Земле началась магнитная буря, вызванная сильной вспышкой класса X на Солнце. Об этом сказано на сайте лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института академии наук.

Отмечается, что она слабая, уровень бури — G1. Основной её всплеск был с 15 до 18 часов по московскому времени. Продлится её действие до понедельника, 1 ноября.

Насколько опасна приближающаяся магнитная буря, пояснил учёный

Насколько опасна приближающаяся магнитная буря, пояснил учёный

Ранее астролог рассказал, как спастись от последствий надвигающейся магнитной бури. Он отметил, что период с 23 октября по 2 ноября — один из самых сложных в течение года и за это время может случиться много потрясений.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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