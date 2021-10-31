Эрдоган увидел позитив в отношении Байдена к закупке Турцией F-16 у США
Ранее глава турецкого Минобороны Хулуси Акар заявил, что усиление республики означает усиление Североатлантического альянса.
Фото © ТАСС / Zuma
Лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган счёл позитивным подход американского коллеги Джо Байдена к теме приобретения Анкарой новой партии истребителей F-16 у Вашингтона.
"Мы обсудили с Байденом ситуацию с самолётами, как лучше решить имеющиеся вопросы. Байден позитивно отнёсся к вопросу приобретения нами F-16", — сказал политик по окончании саммита "Большой двадцатки" в Риме, трансляцию вёл телеканал NTV.
Напомним, 23 октября турецкий министр обороны Хулуси Акар сообщил, что Анкара начала процедуру закупки новой партии истребителей F-16 у Соединённых Штатов. Он призвал не забывать, что усиление республики означает усиление НАТО и что границы Турции — это также и рубежи альянса.
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