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В Киеве объяснили, почему не считают нарушением применение ударного дрона в Донбассе

Своё выступление советник главы офиса лидера Украины закончил лаконичным "вот и всё", перед этим окрестив беспилотник "оружием, поменявшим правила игры".

31 октября, 18:23
<p>Фото © ТАСС / Валентин Спринчак</p>

Фото © ТАСС / Валентин Спринчак

Украина не нарушила Минских соглашений, применив беспилотник Bayraktar в Донбассе. Во всяком случае, в этом уверен советник главы Офиса президента Украины, пресс-секретарь киевской делегации в Трёхсторонней контактной группе Алексей Арестович. Его заявление прозвучало в эфире телеканала "Дом". Ударный дрон турецкого производства Арестович окрестил "оружием, поменявшим правила игры".

"Надо чётко понимать очень важную вещь, что в Минских соглашениях указано, что запрещено применять иностранные дроны. А дроны, стоящие на вооружении украинских Вооружённых сил, отнюдь не являются иностранными. Вот и всё", — сказал Арестович.

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Он добавил, что перехватить бомбы, сброшенные Bayraktar в Донбассе, не представляется возможным, поскольку они очень маленькие и эту цель не видит "никакая система ПВО".

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Лайф писал, что 26 октября Украина впервые применила дрон Bayraktar в Донбассе. Кадры, снятые в районе посёлка Гранитное, опубликовали в группе ВСУ в "Фейсбуке". В ЛНР расценили произошедшее как официальный конец Минских соглашений. В Луганске напомнили о меморандуме 2014 года, который запрещает полёты боевой авиации и иностранных БПЛА.

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Авторы
Эмила Сидорова
Эмила Сидорова

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