В Киеве объяснили, почему не считают нарушением применение ударного дрона в Донбассе

Украина не нарушила Минских соглашений, применив беспилотник Bayraktar в Донбассе. Во всяком случае, в этом уверен советник главы Офиса президента Украины, пресс-секретарь киевской делегации в Трёхсторонней контактной группе Алексей Арестович. Его заявление прозвучало в эфире телеканала "Дом". Ударный дрон турецкого производства Арестович окрестил "оружием, поменявшим правила игры".

"Надо чётко понимать очень важную вещь, что в Минских соглашениях указано, что запрещено применять иностранные дроны. А дроны, стоящие на вооружении украинских Вооружённых сил, отнюдь не являются иностранными. Вот и всё", — сказал Арестович.

Он добавил, что перехватить бомбы, сброшенные Bayraktar в Донбассе, не представляется возможным, поскольку они очень маленькие и эту цель не видит "никакая система ПВО".