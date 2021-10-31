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NYT узнала о тайных переговорах Белого дома и Кремля по кибербезопасности

В частности, Москве были переданы имена и другая информация о хакерах, якобы устраивающих атаки на США. В Вашингтоне надеются, что после этого в РФ арестуют этих людей.

31 октября, 18:40
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

На протяжении нескольких месяцев Белый дом и Кремль проводят тайные переговоры по кибербезопасности. Об этом пишет газета The New York Times, ссылаясь на источники в американском правительстве.

По данным издания, в ряде неанонсированных онлайн-переговоров с российскими коллегами участвовала советник Белого дома по кибербезопасности Энн Нойбергер. В частности, она передала партнёрам из РФ имена и другую информацию о хакерах, якобы устраивающих "активные атаки" на США.

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Таким образом, в Вашингтоне надеются, что после получения информации в России будут произведены аресты. Тем самым американская сторона хочет проверить серьёзность заявлений президента РФ Владимира Путина о готовности бороться с киберпреступлениями, указывает газета.

Журналисты также отметили, что эти переговоры являются "глубочайшими за последние годы". Вероятнее всего, они начались после июньского саммита Путина и американского лидера Джо Байдена, который прошёл в Женеве.

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Ранее Путин по итогам переговоров с Байденом заявил, что Москва и Вашингтон начнут консультации по кибербезопасности. Глава государства тогда указал, что Россия предоставляет всю информацию по запросам США о кибератаках, а сама ответов не получает. Также президент, ссылаясь на американские источники, добавил, что наибольшее количество хакерских атак в мире совершается именно из США.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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