NYT узнала о тайных переговорах Белого дома и Кремля по кибербезопасности

На протяжении нескольких месяцев Белый дом и Кремль проводят тайные переговоры по кибербезопасности. Об этом пишет газета The New York Times, ссылаясь на источники в американском правительстве.

По данным издания, в ряде неанонсированных онлайн-переговоров с российскими коллегами участвовала советник Белого дома по кибербезопасности Энн Нойбергер. В частности, она передала партнёрам из РФ имена и другую информацию о хакерах, якобы устраивающих "активные атаки" на США.

Таким образом, в Вашингтоне надеются, что после получения информации в России будут произведены аресты. Тем самым американская сторона хочет проверить серьёзность заявлений президента РФ Владимира Путина о готовности бороться с киберпреступлениями, указывает газета.

Журналисты также отметили, что эти переговоры являются "глубочайшими за последние годы". Вероятнее всего, они начались после июньского саммита Путина и американского лидера Джо Байдена, который прошёл в Женеве.