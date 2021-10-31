Власти Тувы рассказали о выброшенных с балкона в Кызыле сёстрах-школьницах

Погибшие в Кызыле девочки в начале года перевелись в одну из школ города из Тоджинского кожууна (района), сейчас туда направилась рабочая группа для проверки. Об этом сообщил глава Тувы Владислав Ховалыг.

"Межведомственная комиссия социального блока провела экстренное совещание, предварительно, известно, что девочки в начале учебного года перевелись в столичную школу из Тоджи. Туда выезжает рабочая группа", — написал он на странице в соцсети "ВКонтакте".