Власти Тувы рассказали о выброшенных с балкона в Кызыле сёстрах-школьницах
Особая ответственность за произошедшее лежит на местных чиновниках, считает глава региона.
Кадр видео © СУ СК РФ / Телеканал "360"
Погибшие в Кызыле девочки в начале года перевелись в одну из школ города из Тоджинского кожууна (района), сейчас туда направилась рабочая группа для проверки. Об этом сообщил глава Тувы Владислав Ховалыг.
"Межведомственная комиссия социального блока провела экстренное совещание, предварительно, известно, что девочки в начале учебного года перевелись в столичную школу из Тоджи. Туда выезжает рабочая группа", — написал он на странице в соцсети "ВКонтакте".
Глава региона заметил, что особая ответственность за произошедшее лежит на местных властях. Этот трагический случай, уточнил Ховалыг, свидетельствует о необходимости усиления всего социального блока республики, нужны конкретные меры, чтобы избежать таких случаев, перестроить работу для эффективного взаимодействия на всех этапах, добавил он.
Напомним, всё случилось в ночь с 30 на 31 октября. Подозреваемого задержали, в отношении него возбуждено уголовное дело. Следственный комитет показал видео с места происшествия.
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