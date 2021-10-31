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"Это невозможно": Турецкий лидер высказался о создании единой европейской армии

Эрдоган уверен, что это маловероятный проект, который не получится воплотить в жизнь.

31 октября, 19:05
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CT77lD2ISD0/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">rterdogan</a></p>

Фото © Instagram / rterdogan

В Турции не верят, что у Евросоюза может появиться собственная армия. Такое мнение высказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам переговоров с американским коллегой Джо Байденом на полях саммита G20 в Риме.

"Это не тот проект, который возможен. Это невозможно", заявил Эрдоган.

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А ранее Лайф рассказывал, что генсек НАТО Йенс Столтенберг предупредил о расколе Европы в случае создания ЕС собственной армии. По его мнению, вооружённые силы Евросоюза никогда не смогут заменить альянс.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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