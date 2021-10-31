В Турции не верят, что у Евросоюза может появиться собственная армия. Такое мнение высказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам переговоров с американским коллегой Джо Байденом на полях саммита G20 в Риме.

"Это не тот проект, который возможен. Это невозможно", — заявил Эрдоган.