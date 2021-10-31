"Это невозможно": Турецкий лидер высказался о создании единой европейской армии
Эрдоган уверен, что это маловероятный проект, который не получится воплотить в жизнь.
Фото © Instagram / rterdogan
В Турции не верят, что у Евросоюза может появиться собственная армия. Такое мнение высказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам переговоров с американским коллегой Джо Байденом на полях саммита G20 в Риме.
"Это не тот проект, который возможен. Это невозможно", — заявил Эрдоган.
А ранее Лайф рассказывал, что генсек НАТО Йенс Столтенберг предупредил о расколе Европы в случае создания ЕС собственной армии. По его мнению, вооружённые силы Евросоюза никогда не смогут заменить альянс.
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