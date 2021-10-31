В Хургаде задержан шеф-повар отеля, где массово отравились российские туристы

Генеральная прокуратура Египта сообщила, что ведёт расследование инцидента с массовым отравлением 47 туристов, в том числе россиян, в одном из отелей в Хургаде. Задержаны шеф-повар отеля и помощник директора.

Как говорится в сообщении Генпрокуратуры, задержанные отвергают предъявленные им обвинения.

"Допрошенные Генпрокуратурой шеф-повар, помощник директора отеля по еде и напиткам, ответственный за качество обслуживания в отеле, отрицают обвинения в свой адрес, вследствие этого Генпрокуратура задержала их и поручила полиции провести проверку", — отметили в ведомстве.

Пострадали 29 туристов из РФ, 14 — из Эстонии, четверо — из Чехии. Утверждается, что отель AMC Royal закрыт решением Минтуризма из-за угрозы здоровью гостей, а также из-за нарушения мер безопасности, введённых для борьбы с пандемией коронавируса. Директор отстранён от работы на три месяца.