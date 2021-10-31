В Хургаде задержан шеф-повар отеля, где массово отравились российские туристы
Общее количество пострадавших достигло 47 человек. Среди них немало детей. Многих пришлось госпитализировать.
Генеральная прокуратура Египта сообщила, что ведёт расследование инцидента с массовым отравлением 47 туристов, в том числе россиян, в одном из отелей в Хургаде. Задержаны шеф-повар отеля и помощник директора.
Как говорится в сообщении Генпрокуратуры, задержанные отвергают предъявленные им обвинения.
"Допрошенные Генпрокуратурой шеф-повар, помощник директора отеля по еде и напиткам, ответственный за качество обслуживания в отеле, отрицают обвинения в свой адрес, вследствие этого Генпрокуратура задержала их и поручила полиции провести проверку", — отметили в ведомстве.
Пострадали 29 туристов из РФ, 14 — из Эстонии, четверо — из Чехии. Утверждается, что отель AMC Royal закрыт решением Минтуризма из-за угрозы здоровью гостей, а также из-за нарушения мер безопасности, введённых для борьбы с пандемией коронавируса. Директор отстранён от работы на три месяца.
Ранее сообщалось, что отель закрыли на двое суток. Среди госпитализированных было много детей. У некоторых туристов отмечается высокая температура, понос, рвота. По словам одной из клиенток отеля, местные власти не исключают, что на руководство заведения заведут уголовное дело из-за антисанитарии.
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