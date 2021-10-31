Маск заявил о готовности продать акции Tesla в пользу голодающих при одном условии

Американский миллиардер, богатейший человек на земле, глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск заявил о готовности продать акции компании Tesla, если это поможет справиться с проблемой голода в мире. Так он ответил на обращение к нему главы Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвида Бисли. В нём говорилось, что для спасения 42 миллионов человек нужно всего 2% от состояния американского миллиардера.

"Я предлагаю вам шанс, представляющийся лишь раз в жизни: помогите нам спасти 42 млн человек от голода всего за $6,6 млрд. Илон Маск, вы только за вчерашний день заработали $6 млрд — это именно та сумма, которая нам нужна, чтобы предотвратить катастрофу! Пожалуйста, помогите!" — обратился Бисли в своём твиттере к Илону Маску, имея в виду прибыль предпринимателя за один день от резкого роста стоимости акций компании Tesla.

До этого Бисли рассказывал, что пандемия коронавируса значительно усугубила ситуацию с голодающими в разных странах мира. Узнав, что Маск обошёл в списке богатейших людей планеты основателя компании Amazon Джеффа Безоса, глава ВПП ООН поздравил с этим американского миллиардера. А позже обратился с просьбой о помощи. Маск в свою очередь ответил, что ради этой миссии готов продать часть акций компании Tesla, но только если в ВПП ООН готовы выполнить его условие — предоставить пошаговый план спасения и детальную отчётность.

"Если ВПП объяснит под этой публикацией в Twitter, как именно $6 млрд помогут справиться с мировым голодом, я сейчас же продам акции Tesla и сделаю это", — заявил Илон Маск.

Миллиардер подчеркнул, что финансовая отчётность должна вестись в открытых источниках, "чтобы люди видели, каким именно образом распределяются средства".