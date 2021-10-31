Напавший на пассажиров поезда японец объяснил свои мотивы
По последним данным, в результате происшествия пострадало 17 человек. 24-летнего злоумышленника быстро задержали.
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Напавший с ножом на пассажиров в Токио и совершивший поджог поезда японец заявил, что хотел убить людей, потому что мечтал быть приговорённым к смертной казни. 24-летний Кёта Хаттори доставлен на допрос к следователям.
"Я хотел убить человека и быть приговорённым к смертной казни. Я подумал, что, если убью более двух человек, меня точно приговорят к смерти", — цитирует японское агентство Киодо его показания.
Уточняется, что задержали молодого человека на месте происшествия, где он курил, ожидая оперативников. Внешний вид нападавшего многим пользователям соцсетей напоминает Джокера — персонажа из вселенной DC. По последним данным, в результате нападения пострадало 17 человек.
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