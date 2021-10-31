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Напавший на пассажиров поезда японец объяснил свои мотивы

По последним данным, в результате происшествия пострадало 17 человек. 24-летнего злоумышленника быстро задержали.

31 октября, 19:32
<p>Скриншот © Twitter / <a href="https://twitter.com/NoticiasAlDesp1/status/1454881790544564227" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Noticias Al Despertar</a></p>

Скриншот © Twitter / Noticias Al Despertar

Напавший с ножом на пассажиров в Токио и совершивший поджог поезда японец заявил, что хотел убить людей, потому что мечтал быть приговорённым к смертной казни. 24-летний Кёта Хаттори доставлен на допрос к следователям.

"Я хотел убить человека и быть приговорённым к смертной казни. Я подумал, что, если убью более двух человек, меня точно приговорят к смерти", — цитирует японское агентство Киодо его показания.

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Мужчина с ножом напал на пассажиров в поезде в Токио, пострадало не менее 15 человек

Уточняется, что задержали молодого человека на месте происшествия, где он курил, ожидая оперативников. Внешний вид нападавшего многим пользователям соцсетей напоминает Джокера — персонажа из вселенной DC. По последним данным, в результате нападения пострадало 17 человек.

Ранее Лайф рассказывал, как под Челябинском 12-летняя школьница убила отчима, почти по рукоять вонзив в его сердце нож. Знакомые семьи подозревают, что всё произошло иначе и на самом деле в смерти мужчины виновна его жена.


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Петербуржец с молотком и ножами напал на автобус и умер при попытке сбежать

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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