Премьер Италии заявил об изменении позиции России по одному вопросу

Россия поменяла позицию в переговорах по регулированию цен на уголь для сокращения выбросов парниковых газов, заявил премьер-министр Италии Марио Драги. Он рассказал, что о механизме формирования стоимости топлива в итоговом документе "Большой двадцатки" говорится впервые, а также отметил изменения отношения Китая к этому вопросу.

"Движущим фактором в переговорах стало то, что каждое продвижение вперёд в сравнении с прежними формулировками и результатами со стороны богатых стран, которые производят больше парниковых газов, будет сопровождаться обещаниями поддержки. Это пункт, в котором Россия и Китай сдвинулись со своих позиций", — цитирует Драги РИА "Новости".

Он сообщил, что в переговорах по климату ожидал от Китая более жёсткой позиции, однако в итоге в них ощущалось "желание использовать более направленную в будущее речь". Итальянский премьер также отметил, что Москва и Пекин признали научное обоснование сдерживания потепления на полтора градусов. "Это нелёгкое обязательство, которое требует очень значительных жертв", — сказал Драги.

Глава итальянского правительства считает, что нынешние различия в подходе к сокращению зачастую обусловлены практическими причинами. Так, Китай, по его словам, производит 50% стали в мире, при этом используя на большинстве производств уголь, значит, заводы необходимо переоборудовать. По мнению Драги, это и есть самое сложное в наборе скорости для "немедленного достижения более амбициозных целей".

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