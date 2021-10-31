У Солсбери столкнулись два поезда
К месту происшествия направлены спасательные службы.
Фото © ТАСС / DPA
В окрестностях британского города Солсбери столкнулись два поезда. Об инциденте сообщила полиция графства Уилтшир. На место ЧП направлены спасательные службы.
О жертвах или пострадавших информации пока не поступало. Железнодорожная компания предупредила, что в районе инцидента возможно нарушение графика движения поездов.
Ранее Лайф рассказывал, что несколько человек погибло, множество пострадало при сходе поезда с рельсов в США.
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