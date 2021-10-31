НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

У Солсбери столкнулись два поезда

К месту происшествия направлены спасательные службы.

31 октября, 20:18

Фото © ТАСС / DPA

В окрестностях британского города Солсбери столкнулись два поезда. Об инциденте сообщила полиция графства Уилтшир. На место ЧП направлены спасательные службы.

О жертвах или пострадавших информации пока не поступало. Железнодорожная компания предупредила, что в районе инцидента возможно нарушение графика движения поездов.

В США при столкновении авто и поезда погибло три человека

В США при столкновении авто и поезда погибло три человека

Ранее Лайф рассказывал, что несколько человек погибло, множество пострадало при сходе поезда с рельсов в США.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1