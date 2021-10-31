У Солсбери столкнулись два поезда

В окрестностях британского города Солсбери столкнулись два поезда. Об инциденте сообщила полиция графства Уилтшир. На место ЧП направлены спасательные службы.

О жертвах или пострадавших информации пока не поступало. Железнодорожная компания предупредила, что в районе инцидента возможно нарушение графика движения поездов.