Лавров заявил о передаче Россией предложений по встрече "нормандской четвёрки"

Для России важен не сам факт проведения какого-либо мероприятия, а его содержательное наполнение, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он сообщил, что в этом контексте Москва передала партнёрам свои предложения по проведению новой встречи в "нормандском формате" и ожидает их реакции.

"Наши предложения о том, как можно было бы содержательно подготовить контакт в "нормандском формате" (неважно, на каком уровне), мы передали нашим коллегам, ожидаем от них реакции. Потому что, когда они говорят, что "нужно скорее встречаться", они нам своё видение ожидаемых результатов до сих пор не передавали", — сказал Лавров, отвечая на вопрос о том, видит ли Россия смысл в проведении нового саммита "нормандской четвёрки", в эфире телеканала "Россия-1" в интервью программе "Москва. Кремль. Путин".

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва намерена продолжать посреднические усилия в "нормандском формате" и в Контактной группе по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины для разрешения украинского конфликта, в том числе по линии дипведомств. Дипломат отметила, что вопрос проведения встречи глав МИД "нормандской четвёрки" находится в проработке после соответствующего поручения лидеров РФ, Франции и ФРГ по итогам состоявшегося 11 октября телефонного разговора.