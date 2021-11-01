Байден дал совет России, как добывать нефть

Россия и Саудовская Аравия поступили неправильно, отказываясь добывать больше нефти. С таким заявлением выступил президент США Джо Байден на пресс-конференции по итогам саммита "Большой двадцатки".

"Я думаю, что идея о том, что Россия, Саудовская Аравия и другие основные производители не будут выкачивать больше, чтобы у людей был бензин, чтобы добраться до работы и назад, неправильная", - заявил Байден.

Американский президент отказался рассказать о шагах, которые намерен сделать Белый дом для борьбы с дефицитом энергоресурсов. Байден предложил подождать, чтобы говорить уже предметно.