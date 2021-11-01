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Байден дал совет России, как добывать нефть

Американский лидер уверен, что нужно наращивать темпы добычи, чтобы простые американцы могли добираться домой на машинах.

31 октября, 21:04
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CQOwyyytdRo/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">joebiden</a></p>

Фото © Instagram / joebiden

Россия и Саудовская Аравия поступили неправильно, отказываясь добывать больше нефти. С таким заявлением выступил президент США Джо Байден на пресс-конференции по итогам саммита "Большой двадцатки".

"Я думаю, что идея о том, что Россия, Саудовская Аравия и другие основные производители не будут выкачивать больше, чтобы у людей был бензин, чтобы добраться до работы и назад, неправильная", - заявил Байден.

Bloomberg: Слова Путина о росте цен на нефть напугали ряд стран

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Американский президент отказался рассказать о шагах, которые намерен сделать Белый дом для борьбы с дефицитом энергоресурсов. Байден предложил подождать, чтобы говорить уже предметно.

Лайф рассказывал, что на днях стоимость нефти марки Brent превысила 84 доллара за баррель впервые с октября 2018 года. Эксперты говорят, что мировые цены на это топливо ускорили рост из-за дорогого газа. Рекордный рост стоимости газа в Европе начался в августе, а 6 октября впервые в истории он превысил 1900 долларов. Позже началось снижение.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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