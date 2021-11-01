Байден дал совет России, как добывать нефть
Американский лидер уверен, что нужно наращивать темпы добычи, чтобы простые американцы могли добираться домой на машинах.
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Россия и Саудовская Аравия поступили неправильно, отказываясь добывать больше нефти. С таким заявлением выступил президент США Джо Байден на пресс-конференции по итогам саммита "Большой двадцатки".
"Я думаю, что идея о том, что Россия, Саудовская Аравия и другие основные производители не будут выкачивать больше, чтобы у людей был бензин, чтобы добраться до работы и назад, неправильная", - заявил Байден.
Американский президент отказался рассказать о шагах, которые намерен сделать Белый дом для борьбы с дефицитом энергоресурсов. Байден предложил подождать, чтобы говорить уже предметно.
Лайф рассказывал, что на днях стоимость нефти марки Brent превысила 84 доллара за баррель впервые с октября 2018 года. Эксперты говорят, что мировые цены на это топливо ускорили рост из-за дорогого газа. Рекордный рост стоимости газа в Европе начался в августе, а 6 октября впервые в истории он превысил 1900 долларов. Позже началось снижение.
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